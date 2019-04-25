湖南漢被囚逾800日後無罪釋放　索千萬精神損害賠償最終僅獲3.5萬

湖南一名男子因為涉嫌放火被羈押827天，後經法院重審認為案件證據不足、事實不清，改判無罪。 男子事後向法院請求賠償侵犯人身自由賠償金23萬餘元（人民幣，下同），另索賠精神損害撫慰金1000萬元。但到最終，他雖然全數獲得所申索的侵犯公民人身自由賠償金，精神損害賠償卻僅獲3.5萬，使他無法接受，決定向法院申請複議。

廖建軍索千萬精神損害賠償，最終僅獲3.5萬。（資料圖片）

事件起源於2014年4月23日凌晨3時左右，湖南省寧鄉縣商戶「如意旅社」起火，造成旅社空調、玻璃門、私家車等財物被燒壞，老闆娘陳某蓮被燒成輕微傷。警方經查發現，有人投放汽油蓄意放火。

案發後，陳某蓮稱，此前廖建軍和自己女兒嚴某談戀愛，她不同意雙方交往，兩家曾發生過爭吵及衝突，廖建軍揚言要害陳某蓮家。由此，廖建軍被警方鎖定為疑犯，調查時更發現他的手上遺留汽油味，身上和家中搜出打火機等懷疑犯案工具，警方於是將他刑事拘留，案件後於寧鄉縣法院審判。

原一審判決書顯示，在偵查階段，廖建軍曾作3次有罪供述，稱自己與嚴某談戀愛被陳某蓮反對，更被她兩度掌摑，於是決定報復，用汽油焚燒「如意旅社」。但他在庭上卻推翻口供，稱自己沒有到過事發現場，也沒有放火，遭受公安人員刑訊逼供才作出有罪供述。但法院認為他具有作案動機，而且犯罪證據吻合其有罪供述，決定以放火罪判處他有期徒刑3年。

重審後獲改判無罪

原一審判決後，廖建軍不服上訴。2016年4月11日，長沙中院裁定認為原審判決證據不足，事實不清，發回寧鄉縣法院重審。

寧鄉法院重審認為，檢方提供的證據都不能作為直接證據，證人證言也與案件的關聯度不高、或缺乏證明力，「除了廖建軍的供述，沒有其他證據證明其實施了放火行為」。同時，法院認為廖建軍做出的3次有罪供述存疑，雖然有相當證據證明他有重大犯案嫌疑，但全案證據尚未達到確實、充分的程度，尚不能得出廖建軍就是真正罪犯的唯一結論。於是，2016年7月27日，寧鄉法院重審改判廖建軍無罪。

寧鄉縣檢察院事後提出上訴。2018年4月2日，長沙中院二審判決認定只有廖建軍的供述能直接證明其放火行為，但供述的內容缺乏其他證據的有力印證，決定維持無罪判決。

無法接受賠償金額過低 省高級法院已接受申訴

獲改判無罪後，廖建軍向寧鄉法院提出國家賠償申請。他稱自己被關押827天，請求賠償「侵犯人身自由賠償金」23萬餘元（2017年度國家職工日平均工資284.74元×827天），另索賠「精神損害撫慰金」1000萬元。並表示，羈押期間曾被刑訊逼供，使他的左拇指留下兩道傷疤，並且失去部分伸展功能。除此之外，他的祖母、父親在他羈押期間相繼離世；其母為其申訴，曾經營的豆腐渣店也因此停業，「我和家人遭受了巨大的精神損失，並且造成了極為嚴重的後果。」

2018年6月25日，寧鄉法院作出國家賠償決定，決定賠償侵犯公民人身自由賠償金235479.98元，精神損害撫慰金35322元，合共27萬餘元。雖然侵犯公民人身自由賠償金「足數」獲賠，但精神損害賠償卻遠遠未達申索數額，這令廖建軍無法接受，向長沙中院賠償委員會申請複議。但長沙中院同年年底決定維持賠償決定，認為寧鄉法院的賠償決定並無不當。

2019年3月，廖建軍再向湖南省高院提出申訴。他稱，兩級法院所做的精神損害撫慰金數額偏低，不能彌補錯案對其工作、生活、家庭及名譽造成的損失。目前，湖南省高院已決定立卷審查。