【枉為人師】賭波輸錢遭大耳窿追債　湖南教師騙百名學生85萬填數

因為賭博輸錢後欠下高利貸需要還債，湖南常德某高校一名劉姓教師竟以幫助學生方便繳納學費為名義，騙取147名被害學生逾85萬元（人民幣．下同）。事件曝光後，當地警方周一（22日）以涉嫌詐騙罪將劉男逮捕。

劉男因涉嫌詐騙罪被當地公安逮捕。（網絡圖片）

據《澎湃新聞》報道，劉男是該校學工辦的副主任，屬於公務員，每月工資約3000元。惟劉男自2014年起染上賭癮，一直沉迷於國外賭波網站。其投注金額亦由最初數十至上百元，到最後變成數千至上萬元，更試過一場最多下注4萬多元。截至去年10月，劉男負債總額高達200多萬元。

債台高築的劉男先後向親朋好友和同事借錢。借不到錢之後，走投無路的他又向高利貸和小額貸款公司借錢，執迷不悟繼續賭博。惟劉男的收入根本無法償還貸款，加上貸款公司開始追債，為了還賭債和翻本，他將魔手伸向自己的學生。

據辦案民警透露，2018年7月起，劉男在明知不符合學校規定的情況下，卻以幫助學生代交學費的名義，要求學生將數千元的學費以支付寶、微信轉賬的方式轉給了他。該學院先後有147名學生，共計向劉某浩轉賬85.6萬多元的學費。但劉某浩並沒有將錢轉給學校財務處，而是用於償還各種賭款、賭球以及生活開支。

直至東窗事發，劉男仍無力償還，遂在學校紀委與其談話後投案自首。目前，案件仍在辦理中。

（澎湃新聞）