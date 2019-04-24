湖南岳陽落馬官員修腳店洗腳被殺　曾在電話中大罵市民

湖南岳陽市一名落馬官員在修腳店洗腳時，與修腳工人發生糾紛，被後者持刀殺害。岳陽公安白石嶺分局周二（23日）通報該案稱，涉案的修腳工人已被警方控制，案件正進一步偵辦中。

事發現場。（網上圖片）

岳陽公安白石嶺分局在通報中稱，事發修腳店位於經開區旭園路，死者和疑犯皆為男性，姚姓死者55歲，是岳陽縣榮家灣人，任姓疑犯36歲，是湖北省隨州人。

據悉，死者姚海洋是岳陽縣政府辦原副主任，2010年8月曾因在電話中大罵市民引發軒然大波，被網民稱為「罵娘局長」。2017年2月，湖南省紀委曾轉發岳陽縣紀委的通報指，姚海洋涉嫌嚴重違紀，正接受組織調查。2017年5月，姚海洋被岳陽縣紀委「雙開」，且被移送司法機關依法處理。

曾犯受賄等罪被判刑3年

雙開通報稱，姚海洋在任岳陽縣交通運輸局黨委書記、局長等職務期間，違反中央8項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金；違反廉潔紀律，利用職務便利違規從事營利活動，入股經商；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係，造成不良影響；違反國家法律法規規定，利用職務之便為他人謀取利益，收受他人財物，涉嫌犯罪。

2018年7月，汨羅市人民法院宣判姚海洋犯受賄罪、濫用職權罪，決定執行有期徒刑3年，緩刑5年，並處罰金人民幣20萬元；沒收姚海洋主動退繳的贓款人民幣50萬元。

（綜合報道）