北大學子弑母潛逃三年被捕：策劃「完美謀殺」　作案半年才被發現

2015年，北大學子吳謝宇涉嫌將自己母親殺害，由於其精心佈置，直到半年後其母才被親戚發現遭到殺害。之後吳謝宇遭警方通緝。此案被媒體報道後轟動一時。 4月26日，有消息稱，吳謝宇已經被警方抓獲。

吳謝宇從小成績優異。（資料圖片）

有接近警方的內部人士透露，吳謝宇於4月21日在重慶江北機場乘機時被抓。身上帶了30多張身份證，通過網路購買，三年來一直在國內活動。

據媒體此前報道，吳謝宇是福建人，天資聰穎，與母親一同生活。他2009年以全校第一的成績考進了福州一中，2012年被北大提前錄取，就讀於經濟學院。

2015年7月，吳謝宇在家庭群裡發消息稱，自己要去麻省理工做4年交換生，與母親同行，乘坐7月25日的航班飛往美國。但事實上，7月23日左右，吳謝宇就把他的母親謝天琴殺害了。

確認謝天琴死後，吳謝宇用塑膠薄膜把謝天琴的屍體裹了十多層，每一層中間還細心的放有活性炭吸味道，整個房間也密封得很好。

2016年2月，吳謝宇被監控視頻拍到。（網絡圖片）

安裝紅外線警報器實時監控藏屍房間

隨後，吳謝宇將通過網購買的數台電子視頻監控以及紅外線報警器，全部佈置對著藏屍的房間裡，只要有人進入，紅外線報警器就會在他的手機上觸發報警，並且他隨時能在手機上看到房間裡即時的監控畫面。

他還用母親的手機以「要和兒子去美國留學」為名，向所有的親友群發短信借錢。一共借到了140余萬元人民幣。

隨後，他又用母親以前寫的信，每個字都剪下來，再粘起來複印，偽造出一份假的辭職信給到謝天琴的學校，製造了一個完美的犯罪過程。

2016年2月5日之後，家人就再也無法聯繫到吳謝宇。

2016年2月14日，吳謝宇的舅舅前往吳謝宇家，才發現謝天琴已經被殺害。此後，警方開始懸賞通緝吳謝宇。

吳謝宇作案動機仍不明確，曾有消息稱，以前吳謝宇和母親關係良好，很孝順。

（綜合報道）