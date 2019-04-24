【恐怖情人】床上虐殺情夫再揸車輾斃其前妻　江蘇女遭判死刑

江蘇淮安90後女子陳麗，去年8月在住所內將35歲的情夫蔣某殺死後，再駕駛蔣某的私家車，將其前妻劉某撞擊碾壓致死。 上周四（18日），淮安中院以故意殺人罪判處陳麗死刑，剝奪政治權利終身，並賠償兩名死者喪葬費人民幣7萬餘元。

陳麗因故意殺人罪被判處死刑。（網絡圖片）

綜合內媒報道，身為老師的蔣某，在空閒時間兼職做網約車司機和送外賣賺錢，因此結識了乘客陳麗，二人其後發展成為情侶關係。當時蔣某雖已與妻子劉某離婚，但仍以夫妻名義居住在一起。而蔣某其後將他與劉某所住房屋內一間空房租住給陳麗居住。惟三人同住一屋簷下，蔣某與陳麗的曖昧關係很快就被劉某發覺，並將陳麗趕走。

案發前一晚，蔣某與陳麗相約一起看完電影後回到陳麗的公寓。翌日淩晨，陳麗以「玩遊戲」為由，用粉色紗帶將蔣某的手腳捆綁住，然後採用連衣裙上的腰帶勒頸、床單及浴巾捂頭、平底鑊敲打頭部和面部、刀砍、水淹口鼻等方式，將蔣某殺害。

陳麗其後再帶著刀具，騎電動單車到劉某居住的屋苑企圖將她殺害，惟未見劉某蹤影。陳麗於是折返住處，先將殺害蔣某的案發現場清理乾淨，將屍體放進被套。她其後駕駛蔣男的私家車再次到劉某住的屋苑，待劉某出現就駕車撞斃對方。直至當晚9時左右，陳麗的親戚帶她投案自首。

陳麗開車輾斃劉某的事發現場。（網絡圖片）

據歸案後的陳麗供述，她覺得殺了蔣某和劉某後很有成就感。至於其作案動機，法院審理後查明，陳麗因劉某曾對其羞辱，加上蔣某不願同自己結婚等，便起殺害兩人之意。

當地法院最終認為，陳麗蓄意殺害二名被害人，犯罪手段兇殘，後果特別嚴重，社會影響極其惡劣，實屬罪行極其嚴重，應依法予以嚴懲，故其雖具有自首情節，但不足以從輕處罰。

（揚子晚報）