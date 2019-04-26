百度、今日頭條互訴對方內容侵權：均索賠9千萬　道歉30天

內地兩大互聯網公司「字節跳動」和百度展開新一輪訴訟大戰。 周五（26日）上午，百度稱由於「今日頭條」（北京字節跳動科技有限公司）大量竊取百度「TOP1」 搜索產品結果，百度以不正當競爭為由起訴到法院，要求字節跳動賠償9000萬元（人民幣，下同），並連續30天在其APP及網站首頁道歉。 當天下午，字節跳動旗下短視頻平台「抖音」起訴百度竊取海量抖音視頻，同樣以不正當競爭為由將百度訴至法院，要求百度賠償9000萬元，並其在網站首頁連續道歉30天。

百度稱「今日頭條」大量竊取百度「TOP1」 搜索產品結果，要求賠償9000萬元，並連續30天在其APP及網站首頁道歉。（VCG）

百度：今日頭條盜用百度搜索結果

據《新京報》報道，百度稱，此案涉及的「TOP1」產品，是百度2017年初推出的「搜索結果首條直接滿足」搜索產品的簡稱。不同於傳統搜索用URL滿足使用者搜索需求，「TOP1」產品在搜索結果首位，將用戶所尋找的答案或者查找的資源直接展示給使用者，提升使用者獲取資訊的效率。

惟近期在今日頭條「頭條搜索」服務的搜索結果中，存在大量盜用百度「TOP1產品」搜索結果的內容，在百度看來，這種行為是對自己技術及勞動成果的公然竊取，已經構成侵權。

百度公司和今日頭條此前已經爆發多輪輿論戰。（VCG）

百度相關負責人表示，字節跳動公司在其「今日頭條」用戶端提供搜索服務本無可厚非，但從事搜尋引擎服務，應當依靠自己的技術能力進行網頁搜集，建立自己的網頁索引資料庫，而不是不勞而獲，違反商業道德，公然竊取別人的技術勞動成果，擾亂公平競爭秩序。

抖音起訴百度竊取海量視頻，同樣索賠9000萬元，要求百度在網站首頁連續道歉30天。（VCG）

抖音：百度從抖音竊取視頻

對於百度的訴訟，字節跳動回應稱會積極應訴，而它旗下的抖音當天則以相同理由起訴百度。

抖音表示，百度未經抖音授權，在其開發運營的「簡單搜索」APP中，在熱榜板塊設置了抖音專欄。當使用者點擊相關視頻時，可以在「簡單搜索」APP內直接實現「抖音」熱播視頻的播放。為了掩人耳目，從抖音竊取視頻後，百度又通過技術手段將抖音的浮水印抹去。

抖音公司認為，百度直接利用技術手段將抖音視頻在其經營的「簡單搜索」APP中進行展示並播放，這種行為已經對抖音的相關視頻內容形成了實質性替代，嚴重攫取了抖音的經營成果，實現了百度「簡單搜索」APP的短期迅速發展，惡性搶奪了本應該屬於抖音的用戶及平台流量。

抖音和今日頭條都屬於字節跳動公司。（VCG）

抖音在起訴書中表示，百度這種行為是以損人利己的方式在降低「抖音短視頻」APP競爭優勢的同時擴大了「簡單搜索」APP的競爭優勢，是典型的「不勞而獲」和「搭便車」行為，已經違反公認的商業道德，同時違反公平原則和誠實信用原則，嚴重擾亂了正當互聯網市場經濟秩序，構成不正當競爭行為。

（新京報）