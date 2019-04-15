【港澳遊】官媒揭百度屢騙人　遊客誤入假旅行社　強迫購物睡貨倉

港澳是許多內地旅客的首選旅行地，不過內地監管機關近來就頻繁接到遊客投訴，稱赴港遊遭遇了「山寨旅行團」欺騙，包括被導遊強迫購物、十幾人住在地下室高架床、膳食差劣等，導遊甚至威脅打人，原先期待的旅程變作時刻想甩身的「苦難之旅」，而他們當中有約5成當初是透過「百度搜索」尋找旅行社。 官媒央視14日以專題節目形式報道事件，指警方目前已介入調查，對這條旅遊黑色產業鏈展開偵查，惟截至記者發稿時，受害消費者仍未得到任何賠償，涉事的企業亦未受到任何追責。

央視報道，有約50%的「港澳遊」投訴者都是通過百度搜索受騙。（截圖）

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央視報道，百度認證許多假冒正規旅行社組織港澳遊的非法機構，並透過其搜索結果為這些機構宣傳。這些假冒旅行社在廣東被俗稱為「野馬旅行社」，透過假冒旅行社的名稱和許可證號，利用網絡推廣旅遊項目，欺騙消費者。

然而由於一般民眾無法核實，受騙案例相當多。報道指，今年2月4日至10日春節期間，深圳市消費者委員會共收到港澳遊相關投訴26宗，全都涉及「野馬旅行社」。

深圳消委會指出，投訴者的普遍遭遇是在網上搜索報名參團，在深圳集合，到香港後被強迫購物。這類旅遊團的住宿品質、餐食環境都非常差。據遊客偷拍短片，一名香港導遊對客人揚言，「我做十幾年導遊來講，吵架我從來沒輸過，如果說你想打，我可以找專業的來陪你」。

不法分子假冒深圳國旅職員。（資料圖片）

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「四星標準菜單」變身兩份榨菜

消委會還指，這些受騙遊客的身份證和雙程證被導遊沒收，酒店、膳食亦都全部降級，所謂的「三星級酒店」實為地下倉庫改建的房間，十幾個人被安排在同一個房間的高架床鋪，「四星標準」的「七菜菜單」實際上只包含兩份榨菜。

從消委會受理的投訴來看，90%的消費者是透過網絡廣告獲得旅行社資訊，其中又有50%的消費者是透過百度搜索「國旅」（中國國際旅行社），看到頁面出現「百度信譽V認證」的所謂國旅網站後，才決定報名參團。在深圳市消委會發送監督函之後，百度回應表示，將暫停廣東地區旅行社「百度信譽V認證」廣告發布，並向受害消費者賠償。

報道指出，警方目前已介入調查，對這條旅遊黑色產業鏈展開偵查，惟截至記者發稿時，受害消費者仍未得到任何賠償，涉事的企業亦未受到任何追責。

（央視）