【天網恢恢】綁架犯變外賣仔潛逃8年　發抖音短片暴露身份被捕

山東東菏澤曹縣近日公布一起案件，當地警方本月2日成功抓獲一名潛逃8年的綁架犯，而這名逃犯的線索竟然是一名刑警玩抖音App（注：內地短片社交平台）時發現的。

曾是綁架犯的陳某搖身一變成為外賣員，經常在抖音上發布為自己加油的短片。（影片截圖）

據內媒報道，案件追溯到2011年7月，曹縣發生一起惡性的綁架案件，疑犯陳某參與犯罪，負責綁人以及負責向受害人家屬索要錢財。案發後，當地警方先後將十餘名疑犯抓獲到案，並且都已判刑，唯獨陳某潛逃。警方其後一直在追捕陳某。

至今年4月，曹縣公安局的刑警大隊中隊長楊建生下班回家，想通過觀看抖音短片放鬆，無意中發現了一段外賣員送餐的短片。短片中這名外賣員對著鏡頭說：「今天中午跑了26單，掙了200多元（人民幣），忙到現在才吃飯，餓的時候吃什麼都香，我相信通過我自己的努力，越努力越幸運！加油！」惟楊建生當時認為短片中的外賣員十分面熟，懷疑其正是逃犯陳某。

潛逃8年的綁架犯陳某終在本月2日被捉拿歸案。（影片截圖）

後經走訪調查，曹縣警方發現這個外賣員的確是陳某，於是根據線索將其抓捕歸案。陳某被抓捕後亦感歎，「八年了包括到現在，我都沒好好地睡過覺。」據悉，陳某在逃亡期間已結婚生子，他表示自己一定要改過自新，爭取早日出去補償孩子。

（綜合報道）