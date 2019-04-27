國防部：高度關注美日向外空和網絡領域拓展新動向

中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強25日表示，高度關注美日同盟向外空和網絡領域拓展的新動向。

日美外交、防務2+2磋商19日在華盛頓舉行，日本外相河野太郎（左二）、防相岩屋毅（左一）與美國務卿蓬佩奧（左三）、代理防長沙納漢與會。（美國國務院）

當日下午，中國國防部舉行例行記者會。有記者問，日美外交、防務2+2磋商19日在華盛頓舉行，日本外相河野太郎、防相岩屋毅與美國務卿蓬佩奧、代理防長沙納漢與會，會議期間，日美首次確認將在太空和網路等領域加強合作，確認《日美安全保障條約》第5條適用於太空和網絡領域，雙方對中國在東海和南海的活動表示「嚴重關切」，請問對此有何評論？

任國強表示，美日同盟是冷戰產物和雙邊安排，不應超出雙邊範疇，不應損害第三方利益。我們敦促有關方面摒棄冷戰思維，樹立共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，多做有利於地區和平穩定的事情。

他說：「我們高度關注美日同盟向外空和網絡領域拓展的新動向。中方一貫主張和平利用外空，宣導建設和平、安全、開放、合作的網絡空間，反對外空武器化和外空軍備競賽，反對網絡戰和網絡軍備競賽。各國應加強合作，共同維護外空和網路安全。」

任國強指出，在涉海問題上，中國一貫致力於通過合法合理合情的措施，維護自身正當權益和地區和平穩定，這一點國際社會有目共睹。

「我們堅決反對有關方面對中方的不實指責和污蔑抹黑。當前中日關係重回正常發展軌道，既面臨重要機遇，也依然脆弱敏感。雙方應落實好兩國領導人共識，加強防務部門交流與合作，為推動中日關係取得新發展創造條件。希望日方抓住契機，謹言慎行，展現誠意。」任國強說。

（中新社）