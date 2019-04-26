【一帶一路論壇】開幕禮習近平致辭全文

中國北京周五（26日）早上舉行第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕禮，國家主席習近平會在開幕禮上發表主題演講，之後舉行高級別會議。下文為習近平演講全文：

尊敬的各位國家元首，政府首腦，

各位高級代表，

各位國際組織負責人，

女士們，先生們，朋友們：

上午好！「春秋多佳日，登高賦新詩。」在這個春意盎然的美好時節，我很高興同各位嘉賓一道，共同出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。首先，我謹代表中國政府和中國人民，並以我個人的名義，對各位來賓表示熱烈的歡迎！

兩年前，我們在這裏舉行首屆高峰論壇，規劃政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通的合作藍圖。今天，來自世界各地的朋友再次聚首。我期待着同大家一起，登高望遠，攜手前行，共同開創共建「一帶一路」的美好未來。

同事們、朋友們！

共建「一帶一路」倡議，目的是聚焦互聯互通，深化務實合作，攜手應對人類面臨的各種風險挑戰，實現互利共贏、共同發展。在各方共同努力下，「六廊六路多國多港」的互聯互通架構基本形成，一大批合作項目落地生根，首屆高峰論壇的各項成果順利落實，150多個國家和國際組織同中國簽署共建「一帶一路」合作協議。共建「一帶一路」倡議同聯合國、東盟、非盟、歐盟、歐亞經濟聯盟等國際和地區組織的發展和合作規劃對接，同各國發展戰略對接。從亞歐大陸到非洲、美洲、大洋洲，共建「一帶一路」為世界經濟增長開辟了新空間，為國際貿易和投資搭建了新平台，為完善全球經濟治理拓展了新實踐，為增進各國民生福祉作出了新貢獻，成為共同的機遇之路、繁榮之路。事實證明，共建「一帶一路」不僅為世界各國發展提供了新機遇，也為中國開放發展開辟了新天地。

中國古人說：「萬物得其本者生，百事得其道者成。」共建「一帶一路」，順應經濟全球化的歷史潮流，順應全球治理體系變革的時代要求，順應各國人民過上更好日子的強烈願望。面向未來，我們要聚焦重點、深耕細作，共同繪制精謹細膩的「工筆畫」，推動共建「一帶一路」沿着高質量發展方向不斷前進。

——我們要秉持共商共建共享原則，倡導多邊主義，大家的事大家商量着辦，推動各方各施所長、各盡所能，通過雙邊合作、三方合作、多邊合作等各種形式，把大家的優勢和潛能充分發揮出來，聚沙成塔、積水成淵。

——我們要堅持開放、綠色、廉潔理念，不搞封閉排他的小圈子，把綠色作為底色，推動綠色基礎設施建設、綠色投資、綠色金融，保護好我們賴以生存的共同家園，堅持一切合作都在陽光下運作，共同以零容忍態度打擊腐敗。我們發起了《廉潔絲綢之路北京倡議》，願同各方共建風清氣正的絲綢之路。

——我們要努力實現高標準、惠民生、可持續目標，引入各方普遍支持的規則標準，推動企業在項目建設、運營、購、招投標等環節按照普遍接受的國際規則標准進行，同時要尊重各國法律法規。要堅持以人民為中心的發展思想，聚焦消除貧困、增加就業、改善民生，讓共建「一帶一路」成果更好惠及全體人民，為當地經濟社會發展作出實實在在的貢獻，同時確保商業和財政上的可持續性，做到善始善終、善作善成。

同事們、朋友們！

共建「一帶一路」，關鍵是互聯互通。我們應該構建全球互聯互通伙伴關係，實現共同發展繁榮。我相信，只要大家齊心協力、守望相助，即使相隔萬水千山，也一定能夠走出一條互利共贏的康莊大道。

基礎設施是互聯互通的基石，也是許多國家發展面臨的瓶頸。建設高質量、可持續、抗風險、價格合理、包容可及的基礎設施，有利於各國充分發揮資源稟賦，更好融入全球供應鏈、產業鏈、價值鏈，實現聯動發展。中國將同各方繼續努力，構建以新亞歐大陸橋等經濟走廊為引領，以中歐班列、陸海新通道等大通道和信息高速路為骨架，以鐵路、港口、管網等為依托的互聯互通網絡。我們將繼續發揮共建「一帶一路」專項貸款、絲路基金、各類專項投資基金的作用，發展絲路主題債券，支持多邊開發融資合作中心有效運作。我們歡迎多邊和各國金融機構參與共建「一帶一路」投融資，鼓勵開展第三方市場合作，通過多方參與實現共同受益的目標。

商品、資金、技術、人員流通，可以為經濟增長提供強勁動力和廣闊空間。「河海不擇細流，故能就其深。」如果人為阻斷江河的流入，再大的海，遲早都有乾涸的一天。我們要促進貿易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對保護主義，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。我們將同更多國家商簽高標準自由貿易協定，加強海關、稅收、審計監管等領域合作，建立共建「一帶一路」稅收徵管合作機制，加快推廣「經認證的經營者」國際互認合作。我們還制定了《「一帶一路」融資指導原則》，發布了《「一帶一路」債務可持續性分析框架》，為共建「一帶一路」融資合作提供指南。中方今年將舉辦第二屆中國國際進口博覽會，為各方進入中國市場搭建更廣闊平台。

創新就是生產力，企業賴之以強，國家賴之以盛。我們要順應第四次工業革命發展趨勢，共同把握數字化、網絡化、智能化發展機遇，共同探索新技術、新業態、新模式，探尋新的增長動能和發展路徑，建設數字絲綢之路、創新絲綢之路。中國將繼續實施共建「一帶一路」科技創新行動計劃，同各方一道推進科技人文交流、共建聯合實驗室、科技園區合作、技術轉移四大舉措。我們將積極實施創新人才交流項目，未來5年支持5000人次中外方創新人才開展交流、培訓、合作研究。我們還將支持各國企業合作推進信息通信基礎設施建設，提升網絡互聯互通水平。

發展不平衡是當今世界最大的不平衡。在共建「一帶一路」過程中，要始終從發展的視角看問題，將可持續發展理念融入項目選擇、實施、管理的方方面面。我們要致力於加強國際發展合作，為發展中國家營造更多發展機遇和空間，幫助他們擺脫貧困，實現可持續發展。為此，我們同各方共建「一帶一路」可持續城市聯盟、綠色發展國際聯盟，制定《「一帶一路」綠色投資原則》，發起「關愛兒童、共享發展，促進可持續發展目標實現」合作倡議。我們啟動共建「一帶一路」生態環保大數據服務平台，將繼續實施綠色絲路使者計劃，並同有關國家一道，實施「一帶一路」應對氣候變化南南合作計劃。我們還將深化農業、衛生、減災、水資源等領域合作，同聯合國在發展領域加強合作，努力縮小發展差距。

我們要積極架設不同文明互學互鑒的橋梁，深入開展教育、科學、文化、體育、旅游、衛生、考古等各領域人文合作，加強議會、政黨、民間組織往來，密切婦女、青年、殘疾人等群體交流，形成多元互動的人文交流格局。未來5年，中國將邀請共建「一帶一路」國家的政黨、智庫、民間組織等1萬名代表來華交流。我們將鼓勵和支持沿線國家社會組織廣泛開展民生合作，聯合開展一系列環保、反腐敗等領域培訓項目，深化各領域人力資源開發合作。我們將持續實施「絲綢之路」中國政府獎學金項目，舉辦「一帶一路」青年創意與遺產論壇、青年學生「漢語橋」夏令營等活動。我們還將設立共建「一帶一路」國際智庫合作委員會、新聞合作聯盟等機制，匯聚各方智慧和力量。

同事們、朋友們！

今年是中華人民共和國成立70周年。70年前，中國人民歷經幾代人上下求索，終於在中國共產黨領導下建立了新中國，中國人民從此站了起來，中國人民的命運從此掌握在了自己手中。

歷經70年艱苦奮鬥，中國人民立足本國國情，在實踐中不斷探索前進方向，開辟了中國特色社會主義道路。今天的中國，已經站在新的歷史起點上。我們深知，盡管成就輝煌，但前方還有一座座山峰需要翻越，還有一個個險灘等待跋涉。我們將繼續沿着中國特色社會主義道路大步向前，堅持全面深化改革，堅持高質量發展，堅持擴大對外開放，堅持走和平發展道路，推動構建人類命運共同體。

下一步，中國將採取一系列重大改革開放舉措，加強制度性、結構性安排，促進更高水平對外開放。

第一，更廣領域擴大外資市場准入。公平競爭能夠提高效率、帶來繁榮。中國已實施准入前國民待遇加負面清單管理模式，未來將繼續大幅縮減負面清單，推動現代服務業、制造業、農業全方位對外開放，並在更多領域允許外資控股或獨資經營。我們將新布局一批自由貿易試驗區，加快探索建設自由貿易港。我們將加快制定配套法規，確保嚴格實施《外商投資法》。我們將以公平競爭、開放合作推動國內供給側結構性改革，有效淘汰落後和過剩產能，提高供給體系質量和效率。

第二，更大力度加強知識產權保護國際合作。沒有創新就沒有進步。加強知識產權保護，不僅是維護內外資企業合法權益的需要，更是推進創新型國家建設、推動高質量發展的內在要求。中國將著力營造尊重知識價值的營商環境，全面完善知識產權保護法律體系，大力強化執法，加強對外國知識產權人合法權益的保護，杜絕強制技術轉讓，完善商業秘密保護，依法嚴厲打擊知識產權侵權行為。中國願同世界各國加強知識產權保護合作，創造良好創新生態環境，推動同各國在市場化法治化原則基礎上開展技術交流合作。

第三，更大規模增加商品和服務進口。中國既是「世界工廠」，也是「世界市場」。中國有世界上規模最大、成長最快的中等收入群體，消費增長潛力巨大。為滿足人民日益增長的物質文化生活需要，增加消費者選擇和福利，我們將進一步降低關稅水平，消除各種非關稅壁壘，不斷開大中國市場大門，歡迎來自世界各國的高質量產品。我們不刻意追求貿易順差，願意進口更多國外有競爭力的優質農產品、制成品和服務，促進貿易平衡發展。

第四，更加有效實施國際宏觀經濟政策協調。全球化的經濟需要全球化的治理。中國將加強同世界各主要經濟體的宏觀政策協調，努力創造正面外溢效應，共同促進世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。中國不搞以鄰為壑的匯率貶值，將不斷完善人民幣匯率形成機制，使市場在資源配置中起決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，促進世界經濟穩定。規則和信用是國際治理體系有效運轉的基石，也是國際經貿關係發展的前提。中國積極支持和參與世貿組織改革，共同構建更高水平的國際經貿規則。

第五，更加重視對外開放政策貫徹落實。中國人歷來講求「一諾千金」。我們高度重視履行同各國達成的多邊和雙邊經貿協議，加強法治政府、誠信政府建設，建立有約束的國際協議履約執行機制，按照擴大開放的需要修改完善法律法規，在行政許可、市場監管等方面規範各級政府行為，清理廢除妨礙公平競爭、扭曲市場的不合理規定、補貼和做法，公平對待所有企業和經營者，完善市場化、法治化、便利化的營商環境。

中國擴大開放的舉措，是根據中國改革發展客觀需要作出的自主選擇，這有利於推動經濟高質量發展，有利於滿足人民對美好生活的向往，有利於世界和平、穩定、發展。我們也希望世界各國創造良好投資環境，平等對待中國企業、留學生和學者，為他們正常開展國際交流合作活動提供公平友善的環境。我們堅信，一個更加開放的中國，將同世界形成更加良性的互動，帶來更加進步和繁榮的中國和世界。

同事們、朋友們！

讓我們攜起手來，一起播撒合作的種子，共同收獲發展的果實，讓各國人民更加幸福，讓世界更加美好！

祝本次高峰論壇圓滿成功！

謝謝大家。