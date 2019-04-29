《流浪地球》等賀歲片網絡盜版猖獗　公安部專案打擊　251人被捕

內地農曆新年期間電影市場盛況空前，國產科幻電影《流浪地球》收穫逾46億元（人民幣，下同）票房，但網絡上出現大量盜版影片，令電影製作和發行方蒙受損失。對此，公安部組織部署各地公安機關，開展了打擊賀歲片侵權盜版違法犯罪的專案工作。 公安部今天（29日）召開記者會通報進展，指至今共偵破25宗影視侵權盜版系列案件，逮捕251名疑犯，成功打擊361個盜版影視網站、57個涉案App，查繳7部高清電影盜錄伺服器、1.4萬件相關設備，涉案金額2.3億元。

《流浪地球》劇照。

公安部在記者會上指出，今年農曆新年期間《流浪地球》《飛馳人生》《瘋狂的外星人》等幾部熱播電影上映後，出現了大規模盜版，不僅嚴重侵害了影視作品製作方、出品人的合法權益，而且嚴重影響了國內影視行業的發展。為了不讓侵權盜版成為電影人的痛點、電影行業發展的難點，公安部組織部署各地公安機關，開展了打擊賀歲片侵權盜版的系列專案偵辦工作。

會議指出，公安機關查明並打掉8部賀歲片高清盜版資源的線下製作源頭、線上傳播網絡、境內外勾連團夥，打掉「麻花影視」App等一批侵權問題突出的盜版網站和App，電影高清盜版問題得到了有效遏制。據中國版權協會版權監測中心監測，近期熱映的院線電影均未發現高清盜版資源。

據悉，公安部下一步將部署、指導各地公安機關認真總結辦案經驗，分析掌握此類案件的規律特點，不斷提升精準有效打擊的辦案能力；積極會同版權、電影管理等行政監管部門健全行業監管，會同工信、網信等部門強化網絡監管整治，共同加強綜合治理，推進長效機制建設，堅決遏制侵權盜版問題的發生。

（澎湃新聞）