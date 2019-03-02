【流浪地球】天淵之別！內地票房近45億　香港首日單場僅賣7張飛

國產科幻電影《流浪地球》在內地大受歡迎，截至周六（2日）總票房高達44.5億元人民幣，成績相當驚人。 香港在周五（2月28日）起正式上映《流浪地球》，情況卻截然不同，部分院線的場次開場前最後1小時，300個座位只賣出去7張戲飛。

《流浪地球》在內地極受歡迎。（視覺中國）

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據了解，《流浪地球》在香港首日於48間戲院上映165場，但僅錄得近5000人次，平均每場只有近30人次，收入約30萬港元。翻查最新資料，周六下午1時左右會在旺角、觀塘及尖沙咀上映的其中三場《流浪地球》，售票情況均不如理想，其中在旺角的場次，截至發稿時更只賣出一張戲飛。

官媒《環球時報》引述分析指，此種情況相信與《流浪地球》自身的質素關係不大，且較遲才能香港上映，倒與香港的經濟情況有關。香港有57間戲院，但租金在過去10年只升不降，戲院被迫要在港產片、荷里活電影及內地電影之間取捨，一般當然會優先選擇商業性質較重的荷里活電影或較受港人歡迎的港產片。

內地隨處都見到《流浪地球》的宣傳海報。（視覺中國）

另一方面，電影一般在上映前都會有長時間的宣傳期，以《流浪地球》為例，內地2017年底就有相關消息傳出，並於去年10月正式宣布會在今年2月初上映。但香港從公布至實際上映日期僅不足一星期，宣傳期嚴重不足，以致不少觀眾根本不知道已經上映。

還有最嚴峻的情況，《流浪地球》首日的對手是日本動畫電影《龍珠超劇場版：布洛尼》，結果被對方以較少上映場次但較高票房「技術性擊倒」。下周萬眾期待的Marvel電影《Marvel隊長》上映，《流浪地球》被連番夾擊下，票房表現恐怕只會雪上加霜。

《Marvel隊長》來勢洶洶，《流浪地球》的票房表現恐怕只會雪上加霜。（資料圖片）

報道又提到，與香港相比，《流浪地球》要在台灣上映就更加艱難。台灣實行「配額制」，每年只會引進10部中國大陸的電影，而且全是隨機抽籤，只有獲國際獎項或金馬獎最佳劇情片及最佳導演獎的電影可以豁免。例如最著名的《戰狼2》至今仍無法在台灣上映，在2015年就在中國大陸上映的《港囧》，在台灣亦要拖至2017年才幸運被抽中獲准上映。

(綜合報道）