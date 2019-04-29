大陸司法部向81名台灣人頒律師資格　現有120名台灣人在大陸執業

根據大陸司法部官網消息，4月28日，大陸司法部在廈門為參加2018年大陸國家統一法律職業資格考試取得合格成績，被授予法律職業資格的26名台灣民眾代表舉行《法律職業資格證書》頒發儀式。 有合格的台灣律師表示，兩岸人民有着越來越多的法律需求，希望可以為他們提供服務。

大陸司法部昨日（28日）參與考試合格的台灣民眾頒發律師資格。(網上圖片)

在2018年大陸國家統一法律職業資格考試，共有85名台灣民眾取得合格成績，其中81人於2019年3月經司法部審核認定授予法律職業資格，26名台灣民眾代表昨日（28日）在廈出席頒發證書儀式。

其中一位被授予大陸法律職業資格的律師陳敬中表示，兩岸交流日趨頻繁，兩岸人民有著越來越多的法律需求，他拿到資格證書後，未來希望可以發揮法律知識的優勢和特長，為兩岸的人民和社會需求提供更為優質的法律服務。去年從福建集美大學法學院畢業的劉涵棋同樣獲頒證書，她對取得資格證書感到非常開心，又指自己將會在廈門的律師事務所實習，未來也打算留在廈門從事法律方面的工作。

據統計，自2008年起，台灣民眾已有4329人次參加大陸司法考試，共有415人被授予法律職業資格，目前已有120名合資格的台灣民眾在大陸律師事務所執業。大陸司法部律師工作局負責人馬國華說，希望未來有更多台灣民眾加入到大陸律師隊伍中來，共享大陸發展機遇，繼續加強兩岸律師業的交流合作，共同提升律師服務水平，為推動兩岸關係和平發展，造福兩岸民眾。

（廈門日報／聯合新聞網）