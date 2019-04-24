求職網被指違法刊登陸企職位　台勞動部：最高可罰500萬台幣

據台媒《自由時報》今天（24日）報道，求職網「104人力銀行」、「1111人力銀行」開設「大陸工作專區」，刊登大陸職位空缺「搶台灣人才」，涉嫌違反兩岸人民關係條例。台灣勞動部對此表示，若確認違法，最高可處500萬台幣罰款並下架相關網頁。

台求職網站「104人力銀行」提供6400條大陸職位資訊。（截圖）

台灣勞動部勞動力發展署就業服務組專門委員黃巧婷表示，私立就業服務機構如果要介紹台灣人赴陸工作，必須要符合兩岸條例的相關規定，否則就等同違反就業服務法。她表示，將會討論是否對涉事機構啟動調查，若確認違法，將會依法裁處30萬至500萬元罰款。

台灣陸委會則表示，依兩岸條例第35條第2項，從事台灣人民赴大陸就業的人力中介業務屬禁止事項。如有違法中介情形，主管機關勞動部將依就業服務法進行查處。

求職網表示，相關職位皆來自台資企業或外企在陸分支。（網站截圖）

求職網：僅提供台企或外企職位

求職網「104人力銀行」指出，用戶點選該公司網站下方的「中國工作」連結後，進入的是由台灣經濟部投審會核准設立的大陸合資事業「百識人才諮詢（上海）有限公司」網站首頁，104人力銀行並未代陸資企業在台刊登招募資訊，未違反兩岸條例。

1111人力銀行則回應指，執行業務過程一切守法，特別留意須遵守兩岸條例。為台灣求職者提供的大陸職位，是在台合法登記的公司，或在海外合法登記的外企大陸分支機構，不會提供陸資企業職位。例如網站上位於福建福州的「銳捷網絡公司」職位，就是一間土耳其跨國企業於大陸設立的分支，為尋找台灣人才，始透過福州與廈門台商協會與1111簽約招募。

《香港01》記者在104人力銀行網站點選「大陸地區」，可見有6400條職位空缺，涵蓋大陸各主要城市；1111人力銀行網站則有逾3100條大陸職位空缺，不過大多是台資企業大陸分支招募專員。

（綜合報道）