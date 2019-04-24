國台辦：大陸不介入也不評論台灣選舉　民進黨慣於造謡抹黑

今日上午，國台辦召開例行記者會。被問到郭台銘稱「民主不能當飯吃」，批評蔡英文「盲目將大陸視作敵人的做法不是民主，而是民粹」時，國台辦發言人馬曉光回應道，煽動兩岸敵意僅為滿足一黨一己之私，台灣同胞會看清楚。 馬曉光又說，大陸歷來不介入也不評論台灣地區選舉，「大陸干預」的說法「純屬無稽之談，別有用心」。

郭台銘月中宣布參選台灣總統後，連日與蔡英文在「民主與經濟」的議題上隔空交火。（中央社）

馬曉光表示，兩岸關係和平發展符合兩岸同胞的共同利益，借各種各樣的名義搞對抗，煽動兩岸敵意，僅僅是為了滿足一黨一己之私，「我想這一點台灣同胞看得很清楚。」

據了解，郭台銘月中宣布參選台灣總統後，連日與蔡英文在「民主與經濟」的議題上隔空交火。針對郭台銘稱「民主不能當飯吃」，蔡英文批評他不懂民主，「沒有民主只能要飯吃」。郭台銘則諷刺蔡英文「好壞好傻」，而且故意放大其說話；他又指，蔡英文沒有資格講「沒有民主只能要飯吃」，因為在她領導下，「台灣每天至少有160萬人淪落到吃不飽。」

大陸不介入也不評論台灣地區選舉

另一方面，蔡英文日前指「不相信中國沒干預台灣的選舉」；美國在台協會主席（AIT）莫健亦說「中國正透過散播假消息來增強對台灣的影響，甚至企圖干預台灣將舉行的總統大選。」對此，馬曉光強調，大陸不介入也不評論台灣地區選舉，「所謂大陸干預的說法，純屬無稽之談，別有用心。」

馬曉光又認為民進黨慣於散佈誣衊之詞、造謡抹黑，「現在美方有人照搬民進黨當局毫無根據的說法，是不負責任的，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。」