馬來西亞對華特使陳國偉：馬哈蒂爾欣賞華為　馬方不會對5G說NO

馬來西亞首相馬哈蒂爾第九次以總理身份到訪中國，此次是參加第二屆「一帶一路」國家合作高峰論壇，外界指他是要表達積極支持「一帶一路」倡議。 馬來西亞首相對華特使陳國偉4月28日在接受《澎湃新聞》訪問時說，中馬關係的一些波折只是茶杯裏的小風波，馬來西亞重視對華關係。

馬來西亞首相對華特使陳國偉認為，馬來西亞重視對華關係。（澎湃新聞）

在本次「一帶一路」論壇期間，馬哈蒂爾也對外釋放了積極的信號：完全支持「一帶一路」倡議，而且非常肯定馬來西亞可以從中獲益。此言一出，不少人分析稱中馬關係在經歷的之前一段時間的種種波折之後，又開始朝著積極方向發展，不過馬來西亞首相對華特使陳國偉並不認同這種說法，他認為中馬之間在馬來西亞新政府上台後的一些變化是正常的現象，一些波折在陳國偉眼中也是「茶杯裏的小風波」。

馬來西亞首相府本來對外設有多位特使，包括對美國特使、對東南亞特使等等，但馬哈蒂爾再次當選之後取消了其他所有的特使職位，只保留了陳國偉一位對華特使，陳國偉說他本人就是馬來西亞重視對華關係的最好例證。

去年5月上台後，馬哈蒂爾政府叫停馬來西亞東海岸鐵路項目，並尋求與中方重新協商。（網上圖片）

這次來華之行，馬來西亞同中國也達成了多項合作協議。其中最受關注的便是馬來西亞東海岸鐵路項目。4月25日，馬哈蒂爾在同國務院總理李克強會晤之後，兩國總理共同見證了馬來西亞東海岸鐵路沿線開發、恢復「馬來西亞城」項目、加強棕櫚油貿易等雙邊合作文件的簽署。此外，中國交通建設集團有限公司此次也與馬來西亞投資促進局簽署了關於加強東海岸鐵路產業園、基礎設施、物流中心以及沿線開發合作的諒解備忘錄。

這一系列動作意味在一段時間之內成為雙邊關係關注焦點的「馬東鐵路」將正式重啟。2018年7月4日馬來西亞政府下令暫停由中國企業承建包括東海岸鐵路（East Coast Rail Link）在內的價值220億美元的三個大型項目，理由是馬來西亞無法承擔該項目高昂費用。

另外，馬哈蒂爾到中國後第一個到訪的企業就是華為，陳國偉認為，這表明馬方不會和5G說「不」。而且既然總理已經去拜訪了華為，他也很欣賞華為，應該樂觀看待未來中國技術參與馬來西亞5G通信建設的進展。

（澎湃新聞）