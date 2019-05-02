【問題疫苗】河南家長何方美涉尋釁滋事被批捕　律師料判刑機會高

河南疫苗受害兒童家長何方美在遭當局羈押近兩個月後，近日更被以「尋釁滋事」的罪名逮捕。 代表律師指，何方美被判刑的機會很高，而何方美的丈夫李新就指妻子只是為因懷疑注射有問題疫苗而受害的病童籌款及表達訴求，否認妻子是尋釁滋事。

今年3月，何方美和20名家長在北京王府井大街為打了問題疫苗致殘孩子募捐，被警方帶走。(網上圖片)

今年3月北京召開兩會期間，何方美聯同大約20名家長在王府井大街為打了問題疫苗致殘孩子募捐，被當局強制遣返河南後一直遭拘押。何方美丈夫李新表示，村幹部周一（4月29日）向他說，何方美已被逮捕了，其後他到檢察院去核實，確認何方美是在上周五（4月26日）以尋釁滋事罪被批捕。警方可以以偵查為名，繼續把何方美關押最少2個月。

何方美的律師高承才對案件並不樂觀，指當事人被裁定罪成的機會極高，因為尋釁滋事罪「沒有啥合法不合法，講理不講理的，只要批捕了一般百分之99會判刑的」。目前只希望在批捕後可以讓何方美取保候審，但前提必須是達成認罪協議。

何方美女兒接種甲肝、麻腮風、百白破疫苗後，導致中樞神經系統炎性脫髓鞘性疾病而癱瘓。（網上圖片）

女兒接種疫苗後致癱

網名「十三妹」的何方美，其女兒李琪於2018年3月23日接種甲肝、麻腮風、百白破疫苗，導致中樞神經系統炎性脫髓鞘性疾病而癱瘓，但河南新鄉輝縣疾控中心卻拒絕負擔責任。何方美全家為此常駐北京，在為女兒治療的同時，何方美和一批境況類似的家長組建了「疫苗寶寶之家」維權團體，到3月在北京被遣返回河南後，隨即被輝縣公安局城關派出所關押，之後又被送去新鄉女子監獄。

何方美被捕期間一直拒絕認罪，為了讓妻子早日重獲自由，李新4月曾應維穩部門要求簽署保證書，承諾妻子以後不再「非正常上訪」，但何方美卻一直未有被釋放。李新指，何方美只是為孩子募捐及討一個公道，是表達正常訴求，不認為妻子是尋釁滋事。

（自由亞洲電台）