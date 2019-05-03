【致兩死】成都遊樂場非法營運2年　服裝設計師負責遊戲設備設計

5月1日（周三），成都一個兒童室外遊樂場發生嚴重安全事故，一條吊起長滑梯的繩索斷裂，造成14名遊客翻出梯外，2死12傷。 據了解，事發遊樂場自2017年開業以來，已發生至少3次安全事故；而且一直沒有辦理合法經營手續，就算被官方下令停業整頓，仍繼續開園營業。

在多個點評網站上，可見有不少人質疑該園區設備簡陋、安全人員不到位、項目危險等。而「孩子的院子」開業兩年，也未辦理合法手續營運。（網上圖片）

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涉事的兒童室外遊樂場名為「孩子的院子」，目前已被下令停業，門口掛出「設備檢修停止營業」的公示牌。12名傷者中3人重傷，9人輕傷，仍有人在ICU病房接受治療。

該遊樂場對外宣傳中稱有「世界最長滑梯」，能夠「給孩子們最好的玩耍體驗」。但在多個點評網站上，可見有不少人質疑該園區設備簡陋、安全人員不到位、項目危險等。而「孩子的院子」開業兩年，也未辦理合法手續營運。

設備設計者原從事服裝設計 未受過專業培訓

據了解，「孩子的院子」於2017年7月開業，連同今次在內，已發生過至少3次事故。第一次是剛開業兩天，3名遊客在觀景雲梯上游玩時觀景雲梯發生坍塌，造成3​​人不同程度受傷。第二次是小事故，一個小孩衝出滑道受傷。

當地街道辦事處負責人指，遊樂場建成後被發現存在很多違法的地方，包括遊樂場整體佈置、設施的設計和施工等均未聘請第三方機構實施；遊樂場設備設計人員原本從事服裝設計，沒有從事遊樂設備設計經驗和專業培訓；焊接崗位工作人員沒有特種作業的操作證；遊樂場也沒有經過第三方有資質的公司進行安全驗收。此外，遊樂場沒有辦理過合法的手續，一直是偷偷摸摸下經營。

該街道辦負責人續指，自2017年發生事故後，就多次下發通知要求遊樂場停業整改，拆除部分設施。然而，遊樂場一直置之不理，「我們一直監管他。他就偷偷摸摸的搞，跟我們打游擊。我這邊不可能天天派人盯著他，我們也很頭疼。」