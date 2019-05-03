【趙雨思賄賂入史丹福】趙母稱被中介詐騙：受誤導650萬是捐款　

美國大規模名校招生賄賂醜聞中，外國傳媒披露有中國家庭支付多達650萬美元的賄款讓女兒入讀史丹福大學，涉事學生名叫趙雨思（Yusi Zhao Molly，音譯），父親是內地上市公司「步長製藥」的董事長趙濤。趙濤家族去年10月以320億人民幣資產，位居胡潤百富榜第82位。 據內地傳媒報道，趙濤今天（3日）在公司官網發布聲明稱：女兒在美國留學事宜，屬個人及家庭行為，資金來源與步長制藥無關，對步長制藥財務狀況不構成任何影響。他的私人事宜不會影響其正常運營。 趙雨思母親也透過律師發聲明，聲稱該筆款項是應案件主腦辛格（William Rick Singer）的建議捐款予大學，她是被誤導，趙雨思更是「詐騙事件的受害者」。

趙雨思父親是內地上市公司步長製藥的董事長趙濤，趙濤家族去年10月以320億人民幣資產，位居胡潤百富榜第82位。（網上圖片）

據《北京青年報》報道，聲明指趙雨思母親一直是慈善項目的支持者，由於孩子正處於接受高等教育的階段，故非常樂意支持海外高等教育慈善項目。趙雨思母親與許多亞洲家庭一樣，不太熟悉美國大學的取錄程序，故透過第三方的推薦諮詢教育顧問辛格，為趙雨思提供協助。

聲明指辛格的顧問公司只提供教育顧問服務，沒有保證能獲任何一間大學取錄，且趙雨思一直擁有優異的學業成績和課外活動成就，是通過正常途徑申請美國大學並獲得取錄，其中是在2017年3月31日收到史丹福大學的取錄通知書。

趙雨思母親獲悉女兒被史丹福大學取錄後，就聽從辛格的建議，通過其「被陳述為一個有規模，正當，以惠及教育界而成立的非牟利基金」向大學捐款，用作支付教職員薪金、獎學金、運動培訓計劃，以及幫助沒有能力支付學費的學生。聲明指，捐款在同年4月21日支付予該慈善基金會，「該捐款的性質與許多富裕家長一直公開地向著名大學捐款的情況一樣」。

趙雨思母親透過律師發聲明。（北京青年報）

趙雨思母親在聲明中指被全案主腦辛格誤導。（路透社）

聲明最後表示，案發後趙雨思母親始意識到此前一直被誤導，自己的慷慨被利用，女兒更成為了「詐騙事件的受害者」。趙雨思及其母親均對事件深感震驚及不安，已聘請律師處理。

但值得留意是，綜合史丹福大學校報《The Stanford Daily》及外媒報道，趙雨思最終被大學開除的理由，是其在申請書中呈交偽造的帆船運動證書，但聲明未有為此作任何解釋。不少網民亦對趙雨思母親的聲明提出質疑，「捐款是不用作假的，她自己女兒有沒有參加甚麼運動獲獎，自己不知道？」、「哈哈，真的被正常錄取，至於被開除？」、「既然是捐款，那為甚麼會被開除」、「自己孩子怎麼上的斯坦福（史丹福）能不能上斯坦福（史丹福），沒點數嗎？」。

（北京青年報）