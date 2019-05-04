【趙雨思賄賂入史丹福】共青團報：中國應從美招生舞弊案汲取教訓

美國多間著名學府早前被揭發大規模招生賄賂醜聞，其中至少涉及兩個中國家庭，其中一個家庭以120萬美元賄款使其女兒獲耶魯大學取錄，另外一個家庭以650萬美元賄款使其女兒獲史丹福大學取錄。獲史丹福大學取錄的涉案學生名為趙雨思（Yusi Zhao Molly，音譯），父親是山東富豪、上市公司步長製藥的董事長趙濤。 針對事件，共青團北京市委機關報《北京青年報》刊文指，中國應從美招生舞弊案汲取教訓，研究如何讓招生舞弊案的所有參與者一個不漏地被曝光，才能遏製造假舞弊。

獲史丹福大學取錄的涉案學生名為趙雨思（Yusi Zhao Molly，音譯），父親是山東富豪、上市公司步長製藥的董事長趙濤。（資料圖片）

文章以〈嚴懲招生舞弊就是要「揪」出家長〉為題，稱輿論關注此事，是希望以此淨化考試升學環境，切實構建教育公平。基於此，中國更應該從美國處理這宗招生舞弊案中汲取教訓，研究如何讓招生舞弊案的所有參與者一個不漏地被曝光，依法受到處罰，這樣才能遏製造假舞弊，推動實現教育公平。

文章續指，被美國司法部門查處的除了中介人外，均是學生的父母，其實是這宗案件最大的案件。相比中國，捲入招生舞弊、造假案的學生父母，幾乎都沒有被曝光，更沒有進一步被追責，兩者形成鮮明的對比。但從長遠看，中國治理招生舞弊、推進招生制度改革應當借鑒美國的做法，對所有涉案學生的家庭背景一查到底。

律師：被美檢方起訴可能性低

另一方面，《北青報》引述美國聯邦法庭及加州高等法院註冊出庭律師劉龍珠表示，本次招生欺詐案中，包括知名律師、荷里活明星在內的多位家長都被檢方起訴，並且多人已經認罪。趙雨思家長650萬美元這樣高額的賄款，目前卻仍未被起訴，可推測未來被起訴的可能性較低。

劉龍珠又道，趙雨思及其家長未被起訴可能與其稱不知情或由他人操作有關，但不排除此後仍有被追究刑事責任的可能性。