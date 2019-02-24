《還願》符咒印小熊維尼遭陸封殺　銷量「逆勢」倍增突破廿萬

台灣恐怖遊戲《還願》（Devotion）上周二（19日）正式推出後大受兩岸玩家歡迎，更有陸媒稱之為「國產遊戲之光」。惟其後有玩家發現遊戲場景中有一張符咒，竟印有影射國家主席習近平的字樣，令遊戲即時被大陸被全面封殺，更有人斥之為「台獨遊戲」。 不過，遭大陸封殺後，《還願》銷量反而倍增，目前更已突破20萬。

根據「steamspy」最新統計，目前《還願》突破20萬套，踏入20萬至50萬的水平。（網上截圖）

早前報道，《還願》其中一個場景是牆上貼滿符咒的走廊，其中一張符咒的紅印上，竟印有「習近平小熊維尼」的篆體字；旁邊更有「呢嘛叭淇」四個大字，令人聯想是「你媽白癡」諧音。事件在網上廣泛流傳後，立即惹來大陸網民口誅筆伐，所有相關影片被下架、封鎖關鍵字，連赤燭的官方微博亦被禁止留言。

不過，《還願》銷量卻反而逆勢上漲。事件發生前，其銷量約為7萬套，根據「steamspy」最新統計，目前《還願》突破20萬套，踏入20萬至50萬的水平。

《還願》是一款第一人稱視角解謎恐怖遊戲，背景設定在1980年代的台灣。（網上圖片）

外國網民：讓中國十億多人不敢玩的恐怖遊戲

另一方面，歐洲遊戲網站「Eurogamer」也報道是次《還願》引起的風波。報道指，不少大陸網民表示，他們並非是因為遊戲嘲笑習近平是小熊維尼而氣憤，《還願》一開始在陸很受歡迎，但卻發現遊戲隱晦嘲諷大陸，他們覺得自己被騙去玩嘲諷自己國家的遊戲。

此報道吸引不少外國玩家關注，多人表示不懂為何中國人要如此氣憤，更有人嘲諷道：「原來這是一款讓中國十億多人不敢玩的恐怖遊戲。」