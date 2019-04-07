張學友歌曲《人間道》傳被內地封殺　歌詞被指暗喻六四

在內地有「逃犯剋星」之稱的歌神張學友都被封殺？有內地網民指在蘋果音樂（Apple Music）中國區，他的其中一首作品《人間道》已被移除，多個內地音樂平台出現類似情況。 《人間道》由已故香港知名音樂人黃霑作詞作曲，亦是電影《倩女幽魂2 人間道》主題曲，無論電影或歌曲，過去都曾被指暗喻六四事件。

張學友有份參與《倩女幽魂2》的演出。(網上圖片)

網民在微博發文指出，在蘋果音樂中國區，張學友1990年出版的專輯《夢中的你》，原本排在第6首的《人間道》已被移除；這首經典名曲在1995年出版的張學友精選專輯《真愛》中也被消失。《香港01》記者到內地多個音樂平台觀察，包括「千千音樂」、「酷我音樂」等，同樣將《人間道》移除。

《人間道》由已故香港知名音樂人黃霑包辦作詞作曲，創作於1989年六四事件發生後，其串歌詞「少年怒 天地鬼哭神號」、「大地舊日江山怎麼會變血海滔滔」、「故園路 怎麼竟是不歸路」等，被視為暗喻六四。