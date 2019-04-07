張學友歌曲《人間道》傳被內地封殺　歌詞被指暗喻六四

在內地有「逃犯剋星」之稱的歌神張學友都被封殺？有內地網民指在蘋果音樂（Apple Music）中國區，他的其中一首作品《人間道》已被移除，多個內地音樂平台出現類似情況。
《人間道》由已故香港知名音樂人黃霑作詞作曲，亦是電影《倩女幽魂2 人間道》主題曲，無論電影或歌曲，過去都曾被指暗喻六四事件。
張學友有份參與《倩女幽魂2》的演出。(網上圖片)
網民在微博發文指出，在蘋果音樂中國區，張學友1990年出版的專輯《夢中的你》，原本排在第6首的《人間道》已被移除；這首經典名曲在1995年出版的張學友精選專輯《真愛》中也被消失。《香港01》記者到內地多個音樂平台觀察，包括「千千音樂」、「酷我音樂」等，同樣將《人間道》移除。
《人間道》由已故香港知名音樂人黃霑包辦作詞作曲，創作於1989年六四事件發生後，其串歌詞「少年怒 天地鬼哭神號」、「大地舊日江山怎麼會變血海滔滔」、「故園路 怎麼竟是不歸路」等，被視為暗喻六四。
有網民貼圖諷刺當局封殺《人間道》一曲。(網上圖片)
網民轉貼未下架《人間道》網址抗議
這首歌亦是1990年上演的《倩女幽魂2 人間道》電影主題曲，這部敘述妖魔人神大戰的電影，拍攝時正逢六四事件爆發，電影的對白、配樂等被指有多處影射六四。
得知《人間道》被下架後，多名內地網民發文轉貼還可聽取的網址與《倩女幽魂2》表達不滿。有微博網友上傳多張改圖抗議，感嘆「當個知識份子不容易」。改圖顯示一位披頭散髮的古裝老人拿起一本書嘆道：「這都怪祖先無眼，叫我追求學問，誰知道寫遊記被人說我洩露國家機密；寫歷史說我借古諷今。好，那去註解兵法，又說我煽動造反。唉，寫神話好了吧，又說我導人迷信。最後唯有寫傳記囉，結果那個人被抓了，說是亂黨。」老人拿起的這本書，書名就是「人間道」。
張學友在內地又有「逃犯剋星」的稱號，因為他開演唱會時經常發現警方的通緝犯，至今已「協助」警方拘捕超過50人。