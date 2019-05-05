內地五一電影票房破15億創歷史新高　《復仇者聯盟4》佔8成

今年五一假期（5月1至4日）期間，內地電影市場火熱，達到15億票房（人民幣，下同）並創下同一檔期歷史新高。只不過，僅《復仇者聯盟4》就達12億票房，佔五一內地票房逾8成。

《復仇者聯盟4》佔內地五一票房8成，達到12億人民幣。（網上圖片）

《中新經緯》報道，2016年至2018年，五一內地電影票房分別為6.58億、7.75億、9.99億，呈逐年增長態勢。而在今年，截至5月4日下午7時10分，五一電影票房已破15億元，再創歷史新高。

從五一觀影人次來看，2017和2018年的觀影人次分別為2245萬和2890萬。而在今年，截至5月4日下午7時10分，五一觀影人次已超3435.67萬，遠超2017年和2018年的數據，刷新五一觀影人次紀錄。

當中最大貢獻的，莫過於《復仇者聯盟4》。其在五一期間收穫內地票房逾12億元，估總票房8成。此外，《復仇者聯盟4》早已刷新內地多項紀錄，包括單日最高午夜場票房、午夜場人次，外國電影最高單日票房，最快破5億、10億、20億、30億，單日單片排映場次紀錄，單片佔單日票房比例紀錄，上畫前預售票房等。

目前，《復仇者聯盟4》內地票房為38億，是內地影史票房季軍。有分析認為，它甚至可能挑戰《戰狼2》、《流浪地球》的票房冠、亞軍地位。