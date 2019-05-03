【復仇者聯盟4】上畫10日內地票房突破35億　高踞五一檔期冠軍

《復仇者聯盟4：終局之戰》受到全球影迷關注。在內地上畫十日，票房已突破35億（人民幣，下同）。繼續刷新內地電影票房紀錄之餘，同時高踞五一檔期冠軍。

「貓眼電影」數據顯示，截止今日（3日）0時，其內地總票房已經突破35億元。（網上圖片）

《復仇者聯盟4：終局之戰》於上月24日內地上畫。「貓眼電影」數據顯示，截止今日（3日）0時，其內地總票房已經突破35億元，而且已經連續10天成為單日票房冠軍，每日票房均破一億，雄踞五一檔期票房冠軍位置。

隨著《復仇者聯盟4》的票房不斷增長，目前已經超過《美人魚》和《唐人街探案2》兩部33億的電影，排在中國票房榜第四位，僅次於《戰狼2》、《流浪地球》和《紅海行動》，是目前引進片票房冠軍。而在較早前，《復仇者聯盟4》於5月1日下午5點18分，票房正式突破30億元，成為國內票房最快破30億的電影（用時7天17時28分）。此前最快破30億票房的電影為《流浪地球》，用時9天15小時2分。

《復仇者聯盟4》還創下內地多項電影紀錄，包括單日最高午夜場票房、午夜場人次，外國電影最高單日票房，最快破5億、10億、20億，單日單片排映場次紀錄，單片佔單日票房比例紀錄，上畫前預售票房等。分析認為，《復仇者聯盟4》最終可能突破40億內地票房，甚至挑戰《戰狼2》、《流浪地球》的票房冠、亞軍地位。