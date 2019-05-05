【聲稱釋放壓力】湖北39歲女吞公款近550萬打賞男主播　遭判監7年

近日，武漢法院公布的一宗案件顯示，一名39歲的女出納侵吞公司近550餘萬元（人民幣，下同），並用490餘萬元來打賞網絡男主播，以「釋放壓力」，最終被判監7年。

楊某打賞男主播的紀錄。（《楚天都市報》）

綜合早前媒體報道及武漢市檢察院官網發布的資料，2016年7月，楊某進入武漢一家公司擔任出納，月入兩三千元。從8月開始，她利用職務之便在公司資金上動起手腳。起初楊某侵吞的資金數額並不大，每次都是將小額的錢從公司的加盟商帳戶轉到自己的銀行帳戶。

後來楊某越來越大膽，開始將公司多個加盟商帳戶上的錢多次以幾十萬不等的數額轉到自己帳戶上。直到2018年7月底，公司的財務經理發現楊某做的帳務與公司銀行的紀錄對不上後開始追查，才發現楊某侵吞公司資金。楊某於同年8月投案自首。

楊某指自己最大的單筆打賞金額大概是2萬多元。圖為示意圖，非涉事主播。（資料圖片）

最大單筆打賞2萬多元

法院指楊某在兩年間共侵吞546萬資金。截至案發時，楊某侵吞的資金中，490餘萬已全部打賞網絡男主播。據楊某交代，她自己也記不清到底打賞過多少位主播，看過的節目太多，看節目時也不知道自己怎麼想的，就是想打賞主播。楊某回憶，自己最大的單筆打賞金額大概是2萬多元，打賞主播時，感覺釋放了很多壓力。

本年3月29日，法院判處楊某犯職務侵佔罪，處有期徒刑7年，除家屬代為退還贓款40萬元外，剩餘逾500萬贓款繼續予以追繳。

曾有出納員吞公款打賞主播遭判監14年​

據內媒梳理近年來內地類似的案件，員工私自拿公司資金打賞主播的事件至少有27宗，其中涉及金額最大的案件由哈爾濱市中級人民法院審理。案情顯示一家公司的男出納員孫某對網絡直播上癮，侵吞公司逾2300萬元資金，挪用資金近6500餘萬元，其中在購買網絡遊戲裝備、買禮物給主播等方面花費945餘萬元。最終該員工被處有期徒刑14年。

（《紅星新聞》）