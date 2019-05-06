深圳起訴多宗涉新型「約會強暴藥」案　溶入飲品無色無味難以察覺

深圳檢察院近日向社會通報，深圳近期起訴了多宗涉及新型毒品「氟硝西泮」的販賣毒品案。 氟硝西泮在坊間更被稱為「約會強暴藥」，犯罪分子常常將它當做「蒙汗藥」，來達到迷姦、性侵等目的。

氟硝西泮是一種原本在醫學上用於手術前鎮靜及癲癇發作、嚴重失眠、抑鬱等疾病的藥物，卻遭不法之徒作為「約會強暴藥」使用。（深圳大件事）

氟硝西泮是一種原本在醫學上用於手術前鎮靜及癲癇發作、嚴重失眠、抑鬱等疾病的藥物，有催眠、遺忘、鎮靜、抗焦慮、肌肉鬆弛和抗驚厥作用，其中催眠和遺忘的作用更顯著。據介紹，服用氟硝西泮這種藥物後，人體會產生「順行性遺忘症」，也就是失去了對近期發生事情的記憶力。

氟硝西泮在內地也被稱為「藍精靈」，只因為當把它含在口中時舌頭就會變藍，將它泡在飲料裏，飲料也會泛起藍色。值得注意的是，根據香港禁毒處的資料，氟硝西泮在香港的俗稱為「十字架」，而「藍精靈」在香港則指「咪達唑侖」或「三唑侖」兩種毒品。

報道指，當氟硝西泮溶於水時，液體是淡藍色的，但同類的合成類似物質，有的就是無色無味，溶於水後也不容易被人發現。如果是在酒吧等娛樂場所有人把它放進飲料或酒裏，也不容易察覺。

在內地，氟硝西泮被納入第二類精神藥品進行管理，非法銷售將涉嫌販賣毒品罪。據深圳檢方通報，近期深圳龍華、鹽田等地檢察機關，就起訴了多宗涉及氟硝西泮的販賣毒品案。在鹽田檢察院辦理的一宗販賣氟硝西泮的案件中，一名疑犯在QQ群上發布廣告銷售氟硝西泮。

去年11月，上海一名女子與男友人見面時喝下加入迷幻類藥物「聽話水」的飲品，女子被迷暈後遭到強姦。（影片截圖）

內地近年有多名女子遭落藥迷暈

據內媒疏理案件，武漢一名女子在今年2月與男網友會面，期間喝了男網友給予的奶茶後不醒人事，醒來後發現手機被盜，支付寶帳戶裡的9萬餘元人民幣也被轉走。此外，去年11月，上海一名女子與男友人見面時喝下加入迷幻類藥物「聽話水」的飲品，女子被迷暈後遭到強姦。

（深圳大件事）