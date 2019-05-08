【以假退真】上海三男Nike官網買波鞋　退逾百對假貨詐騙10多萬元

現時不少網店都提供無條件退貨服務，雖然大大便利消費者，卻有不法份子視之為生財手段。 在上海，就有3名男子從Nike官網購買過百對鞋，再申請無條件退貨，以假貨代替真貨退還，合共詐騙10多萬元（人民幣，下同）退款費用。

截至被發現時，三人一共退還假冒運動鞋百餘雙，涉案金額10餘萬元。圖為Nike Jordan 11 Retro 「72-10」鞋款。（視覺中國）

上海一名潘姓男子因自己曾在Nike的官方渠道買過假鞋，提出異議後，公司並不承認，只讓其將鞋子退回。他就想到，可以利用這個漏洞，在市場上買一些高仿品，再把真貨調包獲利。

於是，2018年2月，潘男找到一家賣高仿Nike鞋的網店，以640元的價格買下一雙AJ11波鞋的高仿鞋。潘男對比仿品和真貨，要求對方按照自己的要求修改仿品，直到覺得可以亂真後，再從Nike官網購買一雙售價為1599元的AJ11波鞋，並按「7天無理由退貨」的規則將高仿品退回。獲得全額退款後，潘男再將真鞋賣出賺取差價。

第一次順利得手，讓潘男認為這是生財良機，此後再多次以假換真，又將這「方法」介紹給蔣男等兩名朋友。截至被發現時，他們一共退還假冒運動鞋百餘雙，涉案金額10餘萬元。

Nike公司發現有可疑 經鑑定確認退貨是仿製品

2018年8月底，Nike公司發現有可疑，便向警方報案稱，有人通過官網購買商品後再申請退貨，並以假貨代替正貨詐騙退款費用。

Nike公司稱，他們發現一名潘姓男客戶（即潘男）經常購買AJ系列運動鞋，最多的一次甚至購買60雙。但奇怪的是，他幾乎每次都會退回所買的鞋子。公司透過供貨商鑑定，發現潘男退回的貨品均為仿品。

不久後，潘男及其兩名朋友先後被警方拘捕。目前，上海市楊浦區檢察院已經以涉嫌詐騙罪對三人批准逮捕。