內地驚現「代吵架」售價5元起跳　賣家聲稱可「罵到他懷疑人生」

內地近來興起「代吵架」，有網購平台上的賣家聲稱可以電話、微信等方式提供服務，不同方言、不同持續時間各有其收費標準，最低僅需5元（人民幣．下同），甚至揚言可「罵到他懷疑人生」。 但有法律界人士指出，「代吵架」違反公序良俗，隨意辱罵他人屬侵權行為，情節嚴重更可能涉嫌刑事犯罪。

據網上流傳的買賣雙方聊天截圖所見，一名買家向名為「專業代吵架」的賣家諮詢服務內容，獲告知「普通話100元／次，包吵贏，不贏不要錢！親」。有內地傳媒隨後搜索發現，事實上不少網購平台的網店都有提供類似的「代吵架」服務，有賣家聲稱「專業代吵架，擅長解決各種糾紛，技術過硬，從未失手」，並標註是「私人服務」。

網購平台上有不少賣家提供「代吵架」服務。（網上圖片）

不少賣家在電商平台上提供「代吵架」服務。（網上圖片）

「代吵架」的售價大致從5元起跳，最貴可達200元或以上。雖然表面上成交量不高，大多只有個位數，但有賣家透露，成交量低是因為多是洽談成功後改作私下交易。

其中一名賣家向內媒介紹，「代吵架」可以電話、微信等方式提供服務，不同方言亦不同的收費標準，例如四川話要另外加錢，「我們就一直撥（電話），直到撥通，實在不行就以短訊形式發送過去。」該賣家又表示，可選擇提供服務的工作人員和時間長短，但實際執行上的通話時間就視情況而定，有可能會在吵架過程中，對方掛斷電話而終止。

另一名賣家則稱，除了「代吵架」外，更有「代call」、「代罵」。「代call」的持續時間分別為兩小時及一天，又或可用網頁版短訊及電話，如此一來持續時間更可長達一個月；至於「代罵」則每40次通話收費20元，最多999次通話是100元，「罵到他懷疑人生。」

有律師認為，「代吵架」、「代罵」等違反公序良俗，應當屬於無效交易。（網上圖片）

但有律師認為，「代吵架」、「代罵」等違反公序良俗，應當屬於無效交易。賣家提供此類服務，辱罵他人、人身攻擊，涉嫌侵犯他人合法權益，如果頻繁打電話干擾他人正常生活，甚至有侮辱、誹謗等情況更是違法行為，構成辱罵罪，涉嫌犯罪。

阿里巴巴集團旗下的淘寶網是內地大型網購平台之一，阿里巴巴禁限售團隊負責人指確有不少人以「創新」的名義發布各種稀奇古怪的商品，是團隊嚴格監控的對象，並提醒消費者應當謹慎，淘寶網亦會加大管控力度。

（綜合報道）