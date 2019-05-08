湖南三礦工偷金礦石賣43萬　因被傳「發了橫財」穿崩被捕

在湖南懷化通道侗族自治縣的一個金礦，三名風鑽工人在作業過程中發現兩塊合共1.6公斤重的明金礦石，貪念驅使下想方設法將其帶出金礦，後以43萬元（人民幣，下同）的價格賣出。 他們自以為神不知鬼不覺，豈料因為錢財露眼，被人傳言「發了橫財」，惹起公司發起調查並報警。三人最終被捕，並分別因職務侵佔罪獲刑1年9個月至兩年，緩刑2年。

三人因被傳「發了橫財」穿崩被捕。（資料圖片）

2016年下半年，楊志、楊學平和鐘明陽先後來到湖南省金通礦業有限公司工作，均擔任風鑽工，具體職責為鑽孔、鑿岩、按工程設計施工、維護保養設備等。他們還要裝炸藥及爆破，之後形成的礦渣由其他人處理。公司有明確規定要求工人發現明金礦石後上交。

同年10月下旬某日，三人在礦洞進行打鑽作業時，先後發現兩塊明金礦石掉出，經商議後決定合謀帶走。他們先將明金礦石藏到洞內一水溝邊，再利用上班時間將礦石敲成碎塊。此後數十日，三人通過將明金礦石藏在礦燈裡的方法，在下班時將其全部帶出礦洞。

10月30日，三人一同辭職，並將明金礦石以43萬元賣走，楊志、楊學平各分得16.3萬元，鐘明陽分得10.3萬元，餘款1千元被他們共同使用完畢。

被控「職務侵佔罪」獲緩刑

三人以為這事做得神不知鬼不覺，豈料因為錢財露眼，被人傳言「發了橫財」，引起公司負責人疑心。公司派人調查發現他們辭職回家後竟得了40多萬，於是懷疑他們盜竊明金礦石，向警方報案求助。

2017年12月20日，楊志、楊學平經公安機關傳喚到案。12月28日，鐘明陽在湖南省中方縣被公安機關拘捕。2018年7月31日，通道縣法院對該案作出一審判決，以職務侵佔罪分別判處楊志、楊學平、鐘明陽有期徒刑2年、2年及1年9個月，緩刑2年，但對於檢察院指控三人盜竊罪，法院未予採納。

檢察院事後抗訴，認為三人的竊取財物並非利用職務上的便利，不符合職務侵佔罪的構成要件，應以盜竊罪論處，並在十年以上有期徒刑範圍內量刑。2019年4月8日，懷化中院作出二審裁定，稱檢察機關抗訴理由不能成立，三人利用職務之便，將本單位財物非法佔為己有，應屬職務侵佔罪，決定駁回抗訴和上訴，維持原判。