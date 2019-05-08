習近平：堅持政治建警、改革強警、科技興警、從嚴治警

全國公安工作會議7日至8日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。 習近平強調，公安機關要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持政治建警、改革強警、科技興警、從嚴治警。

對涉黑涉惡、涉槍涉爆、暴力恐怖和個人極端暴力犯罪等突出違法犯罪，要保持高壓震懾態勢。圖為廣西南寧警方逮捕犯罪嫌疑人。（中新社）

習近平在講話中指出，要確保公安工作堅定正確政治方向，堅持改革創新，堅持全面從嚴管黨治警，按照對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明的總要求，鍛造一支讓黨中央放心、人民群眾滿意的高素質過硬公安隊伍。

習近平強調，要從政治上建設和掌握公安機關，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。

處理好維穩和維權的關係

習近平指出，要積極預防、妥善化解各類社會矛盾，確保社會既充滿生機活力又保持安定有序。要處理好維穩和維權的關係，既要解決合理合法訴求、維護群眾利益，也要引導群眾依法表達訴求、維護社會秩序。要圍繞影響群眾安全感的突出問題，履行好打擊犯罪、保護人民的職責，對涉黑涉惡、涉槍涉爆、暴力恐怖和個人極端暴力犯罪，對盜搶騙、黃賭毒、食藥環等突出違法犯罪，要保持高壓震懾態勢。

習近平強調，從嚴治警一刻都不能放鬆。對違紀違法問題，要始終保持「零容忍」，不管是「老虎」還是「蒼蠅」，無論是黑惡勢力等違法犯罪的「保護傘」還是群眾身邊的「微腐敗」，都要依紀依法嚴肅查處。

習近平指出，和平時期，公安隊伍是犧牲最多、奉獻最大的一支隊伍。對這支特殊的隊伍，要給予特殊的關愛。

（新華社）