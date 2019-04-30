紀念五四運動100周年大會舉行　習近平：新時代青年要熱愛祖國

今年是五四運動100周年。今日上午10時30分，「紀念五四運動100周年大會」在北京人民大會堂舉行，中共總書記、國家主席習近平出席並發表重要講話。

【11:32】習近平說，青年是國家的未來，也是世界的未來。中國夢與世界夢息息相通，中華民族應該對人類社會作出更大貢獻。新時代中國青年，要有家國情懷，也要有人類關懷，發揚中華文化崇尚的四海一家、天下為公精神，為實現中華民族偉大復興而奮鬥，為推動共建「一帶一路」、推動構建人類命運共同體而努力。

【11:29】習近平提到，共青團是黨的助手和後備軍，是黨的青年工作的重要力量。在中國青年運動的光輝歷程中，共青團發揚「黨有號召、團有行動」的優良傳統，為黨爭取青年人心、匯聚青年力量，在革命、建設、改革各個歷史時期作出了積極貢獻、發揮了重要作用。

他表示，共青團要毫不動搖堅持黨的領導，把鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎作為政治責任，把圍繞中心、服務大局作為工作主線，認真履行引領凝聚青年、組織動員青年、聯繫服務青年的職責。

【11:26】習近平稱，自古英雄出少年。在漫漫歷史長河中，人類社會青年英雄輩出，中華民族青年英雄輩出。在中共領導人民進行革命、建設、改革的偉大歷史進程中更是青年英雄輩出。

紀念五四運動100周年大會在北京舉行。（01直播截圖）

【11:18】習近平道，要主動走近青年、傾聽青年，做青年朋友的知心人，傾聽他們對社會問題和現象的看法，對黨和政府工作的意見和建議。即便聽到了尖銳的甚至是偏頗的批評，也要有則改之、無則加勉。

【11:17】習近平續指，中國共產黨自成立之日起，就始終把青年工作作為黨的一項極為重要的工作。中國共產黨立志於中華民族千秋偉業，必須始終代表廣大青年、贏得廣大青年、依靠廣大青年，用極大力量做好青年工作，確保黨的事業薪火相傳，確保中華民族永續發展。

他要求，各級黨委和政府、各級領導幹部以及全社會都要充分信任青年、熱情關心青年、嚴格要求青年，關注青年願望、幫助青年發展、支持青年創業，做青年朋友的知心人、青年工作的熱心人、青年群眾的引路人。

【11:20】習近平稱，要悉心教育青年、引導青年，做青年群眾的引路人。引導青年正確認識世界，全面了解國情，把握時代大勢。

【11:15】習近平表示，第六，新時代中國青年要錘煉品德修為，要自覺樹立和踐行社會主義核心價值觀，要有飲水思源、懂得回報的感恩之心，感恩黨和國家，感恩社會和人民。自覺抵制拜金主義、享樂主義、極端個人主義、歷史虛無主義等錯誤思想，追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。

【11:06】習近平指出，第五，新時代中國青年要練就過硬本領，要努力學習掌握科學知識，提高內在素質，錘煉過硬本領，使自己的思維視野、思想觀念、認識水平跟上越來越快的時代發展。以真才實學服務人民，以創新創造貢獻國家

【11:03】習近平說，第四，新時代中國青年要勇於砥礪奮鬥。奮鬥不只是響亮的口號，而是要在做好每一件小事、完成每一項任務、履行每一項職責中見精神。要勇做走在時代前列的奮進者、開拓者、奉獻者，毫不畏懼面對一切艱難險阻。

【10:57】習近平說，第三，新時代中國青年要擔當時代責任，要勇挑重擔、勇克難關、勇鬥風險，逃避責任的思想和行為，都是要不得的，都是成不了事的，也是難以真正獲得人生快樂的。

【10:56】習近平表示，第二，新時代青年要熱愛偉大祖國，對新時代中國青年來說，熱愛祖國是立身之本、成才之基。當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一。新時代中國青年要聽黨話、跟黨走，胸懷憂國憂民之心、愛國愛民之情，不斷奉獻祖國、奉獻人民。

【10:53】習近平強調，第一，新時代中國青年要樹立遠大理想。要樹立對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念、對中華民族偉大復興中國夢的信心。

習近平表示，新時代青年要熱愛祖國。（01直播）

【10:50】習近平稱，新時代中國青年運動的主題、方向和使命，就是堅持中國共產黨領導，同人民一道，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥。新時代中國青年要繼續發揚五四精神，以實現中華民族偉大復興為己任。

【10:45】習近平說，五四運動以全民族的行動激發了追求真理、追求進步的偉大覺醒，改變了以往只有覺悟的革命者而缺少覺醒的人民大眾的鬥爭狀況，經過五四運動洗禮，越來越多中國先進分子集合在馬克思主義旗幟下，1921年中國共產黨宣告正式成立，中國歷史掀開了嶄新一頁。

【10:39】習近平表示，五四運動的核心是愛國主義，誓言「國土不可斷送、人民不可低頭」，奏響浩氣長存的愛國主義壯歌，實現了中華民族自鴉片戰爭以來第一次全面覺醒。

【10:38】習近平稱，五四運動推動中國社會進步，促進馬克思主義在中國的傳播並與中國工人運動的結合，為中國共產黨成立做了思想上幹部上的準備，是中國舊民主主義革命走向新民主主義革命的轉折點，在近代以來中華民族追求民族獨立和發展進步的歷史進程中具有里程碑意義。

五四運動100周年大會開始。習近平發表重要講話。 （01直播截圖）

【10:33】習近平發表重要講話。他表示，100年前發生的五四運動震驚中外，是中國近現代史上具有劃時代意義的一個重大事件。緬懷五四先驅崇高的愛國情懷和革命精神，對發揚五四精神，激勵全黨全國各族人民特別是新時代中國青年為全面建成小康社會、加快建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥，具有十分重大的意義。

習近平稱，五四運動是一場以先進知識份子為先峰，廣大人民群眾參與的愛國革命運動、偉大社會革命運動、偉大思想啟蒙運動、新文化運動。鼓動了中國人民和中華民族實現民族復興的志向和信心。

【10:30】中央政治局常委王滬寧宣布，五四運動100周年大會開始，全體奏唱國歌。

紀念五四運動100周年大會在北京舉行。（01直播截圖）

習近平的講話會在中央廣播電視總台、新華網進行現場直播，人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和其旗下新媒體平台亦會同步轉播。

因應五四運動100周年，中共中央政治局本月19日曾以五四運動為主題，舉行集體學習。習近平當時在會上指出，「五四運動是一場以先進青年知識分子為先鋒、廣大人民群眾參加的徹底反帝反封建的偉大愛國革命運動」，強調紀念五四運動、發揚五四精神、加強相關研究，又要求「闡明中國共產黨和中國青年運動的關係，加強對廣大青年的政治引領，引導廣大青年自覺堅持黨的領導，聽黨話、跟黨走。」

因應五四運動100周年，中共中央政治局本月19日曾以五四運動為主題，舉行集體學習。習近平當時在會上要求，加強對五四運動的研究闡釋。（資料圖片）

五四運動發生於1919年5月4日，以青年、學生為主的抗議者因不滿歐美列強在一戰結束後的巴黎和會上，將戰敗國德國在山東的權益轉讓給日本，而當時的北洋政府卻未能捍衛中國利益，因此引發學生罷課、示威遊行。 隨後演變成探索強國之路、追求民主與科學的新文化運動。

中共則將五四運動定義為「反帝反封建的愛國運動」，形容成「中國舊民主主義革命的結束和新民主主義革命的開端」。各級黨組織、共青團組織、學校、機關都對其形式非常重視，每年都有大型的紀念活動。