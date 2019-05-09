統戰部部長尤權調研新疆：推進兵團深改和向南發展

5月6日至9日，中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權赴新疆調研。他強調，要深入貫徹落實以習近平為核心的黨中央治疆方略和關於新疆生產建設兵團工作的決策部署，繼承和發揚兵團精神，更好地發揮新時代兵團的特殊作用。

去年10月11日至13日，尤權（左二）疆調研。中共中央政治局委員、自治區黨委書記陳全國（左三）一同調研。（資料圖片）

尤權先後到烏魯木齊、喀什、阿克蘇等地，走訪兵團機關、團場和連隊。

尤權充分肯定了近年來兵團各項工作取得的成績，強調要深刻理解、準確把握新時代兵團的職責使命，提高組織優勢和動員能力，完善維穩應急體系建設，履行好維穩戍邊的功能，真正成為實現新疆工作總目標的重要力量。

尤權指出，要持之以恆推進兵團深化改革，繼續在事關根本、基礎、長遠的問題上發力，提高發展活力，提升行政效能，以關鍵環節突破帶動改革整體推進。要繼續加大對兵團向南發展的支持力度，充分發揮兵團優良傳統和體制優勢，激發廣大幹部群眾開發南疆、建設南疆、穩定南疆的熱情，確保黨中央決策部署取得實實在在的成效。

在考察塔里木大學時，尤權勉勵廣大師生認真學習貫徹習近平總有關重要指示精神，要「牢牢把握為黨育人、為國育才的正確辦學方向，著力服務新疆大局和兵團建設，不斷提高辦學水準，大力培養愛國愛疆、擔當奉獻的社會主義建設者和接班人」。

（新華社）