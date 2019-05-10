【中美貿易戰】第11輪談判展開　劉鶴：我頂着壓力，帶着誠意而來

作為中美全面經濟對話中方牽頭人的國務院副總理劉鶴，已於當地時間周四（9日）抵達美國首都華盛頓，並與美國代表團舉行第11輪中美貿易談判。 劉鶴在接受訪問時直言是「帶着誠意而來」，希望在當前特殊形勢下，理性、坦誠地與美方交換意見。

美國總統特朗普早前突然宣布將在周五（10日）向2000億美元中國進口貨品加徵關稅，從10%加至25%，以回應中國企圖拖延時間及重新談判。

劉鶴抵達華盛頓，將會與美國代表團舉行第11輪中美貿易談判。（美聯社）

對此，劉鶴重申在當前的形勢下，加徵關稅不是解決問題的好辦法，「對中國不利，對美國也不利，對世界也不利」，中美雙方的出路應是「有原則地、比較好地解決現實問題，最終走向合作的唯一結果。」

劉鶴不諱言「我這次來，頂着壓力」，同時顯示中方有最大的誠意，認為新一輪談判有希望，「想坦誠地、自信地、理性地解決我們面臨的一些分歧或者說不同。」劉鶴強調，加徵關稅對中美雙方都非常不利，因為中國經濟與美國經濟「從某種意義上來說，是一個完整的產業鏈」。雖然談判期間出現問題，也不應該「傷及無辜」，遺憾令普遍市民的利益受損，希望能有最好的方法解決。

（央視新聞）