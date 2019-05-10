【中美貿易戰】彭斯：如未能達成協議會補貼農民收入

中美新一輪貿易談判周四（9日）展開，首日磋商已結束，周五（10日）待續。美國副總統彭斯（Mike Pence）周四表示，特朗普政府正爭取與中國達成貿易協議，但如雙方未有共識，美國將尋找方法向受影響的農民提供額外協助。

彭斯在明尼蘇達州（Minnesota）出席活動時向農民和牧場主人表示，希望能夠於周五凌晨12時01分前與中國達成貿易協議，但表明美國將繼續以堅定姿態，重整不平衡的貿易關係。他向農民保證，如兩國未能達成協議，華府將尋找方法向受影響的農民提供額外協助。

中國國務院副總理劉鶴率領的中方代表團周四抵達華盛頓正式展開新一輪貿易談判，並會在當晚與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等美方代表共晉晚餐。特朗普表示，收到中國國家主席習近平一封「美麗」的信件（beautiful letter），相信仍然有可能與中國達成貿易協議。

特朗普周日（5日）突然宣布將在周五向2000億中國進口貨品加徵關稅，從10%加至25%，以回應中國企圖拖延時間及重新談判。他指，中國在華盛頓舉行的談判中破壞經貿協議，並重申若中美無法達成協議，中國將會面臨加徵關稅。

（美聯社）