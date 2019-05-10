公安部成立食品藥品犯罪偵查局　全國公安工作會議後首次亮相

全國公安工作會議此前於7日至8日在北京召開，國家主席習近平出席會議並發表講話。《人民公安報》在10日刊發文章，指與會公安部直屬機關局級單位負責人認真學習了習近平的講話。 文章更透露，公安部已成立食品藥品犯罪偵查局，局長為呂武欽。據內媒《澎湃新聞》報道，這是公安部食品藥品犯罪偵查局首次公開亮相。

公安部成立食品藥品犯罪偵查局，局長為呂武欽。（資料圖片）

報道引述公安部食品藥品犯罪偵查局局長呂武欽表示，將積極會同有關部門，對食品藥品、知識產權、生態環境、森林資源、生物安全領域的犯罪和制售偽劣商品犯罪始終保持高壓態勢，「努力為天更藍、水更綠、食品藥品更安全、百姓生活更放心添磚加瓦」，切實維護法律法規的嚴肅性。

另據《人民公安報》2019年1月18日報道顯示，呂武欽當時的職務是公安部審計局局長。

僅得一提是，中國經濟網曾於2014年3月28日報道，國家食品藥品監督管理總局在當天召開食品藥品十大典型案例新聞發布會。公安部治安管理局副局長華敬鋒坦言在任務繁重的情況下，公安機關還要拿出相當一部分精力來打擊食品藥品等新型犯罪，相關工作又需求高專業性，以致打擊力量非常不足。華敬鋒認為，雖然山東、河北、遼寧等地也成立了專門打擊食藥犯罪的總隊、大隊和支隊，但是從全國來說，公安機關還沒有從上而下建立一個專門的隊伍。華敬鋒當時就透露，公安部將根據國務院的相關文件成立專門的食藥犯罪偵查局，主要是為了加強打擊食藥犯罪的力量。

（澎湃新聞）