兩辦出台食品安全問責新規　食安工作納入地方領導幹部政績考核

國內食品安全問題一直備受關注。近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳（兩辦）印發《地方黨政領導幹部食品安全責任制規定》（下簡稱《規定》），提出建立地方黨政領導幹部食品安全工作責任制，將食品安全工作納入地方黨政領導幹部政績考核內容。《規定》自2019年2月5日起施行。

《規定》提出，建立地方黨政領導幹部食品安全工作責任制，地方各級黨委和政府對本地區食品安全工作負總責，主要負責人是本地區食品安全工作第一責任人，班子其他成員對分管行業或者領域內的食品安全工作負責。

地方各級黨委主要負責人職責包括，建立健全黨委常委會委員食品安全相關工作責任清單，督促黨委常委會其他委員履行食品安全相關工作責任，並將食品安全工作納入地方黨政領導幹部政績考核內容；開展食品安全工作專題調研，召開黨委常委會會議或者專題會議，聽取食品安全工作專題匯報，及時研究解決食品安全工作重大問題，推動完善食品安全治理體系等。

六種情況將被問責

《規定》又指，地方黨政領導幹部出現6種情況，將按照幹部管理權限依規依紀依法進行問責。涉嫌職務違法犯罪的，由監察機關依法調查處置。其中包括：未履行本規定職責和要求，或履職不到位的；對本區域內發生的重大食品安全事故，或者社會影響惡劣的食品安全事件負有領導責任的；對本區域內發生的食品安全事故，未及時組織領導有關部門有效處置，造成不良影響或者較大損失的；對隱瞞、謊報、緩報食品安全事故負有領導責任的；違規插手、干預食品安全事故依法處理和食品安全違法犯罪案件處理的;有其他應當問責情形的。

《規定》要求，地方黨政領導幹部及時報告失職行為並主動採取補救措施，有效預防或者減少食品安全事故重大損失、挽回社會嚴重不良影響，或者積極配合問責調查，並主動承擔責任的，按照有關規定從輕、減輕追究責任。對工作不力導致重大或者特別重大食品安全事故，或者造成嚴重不良影響的，應當從重追究責任。