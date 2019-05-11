為員工證婚竟開黃腔鼓勵生育　馬雲：生活要「669」6天6次要持久

阿里巴巴主席馬雲早前稱，「996」工時制（即早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天）是一種巨大的福氣，惹來大量網民聲討。惟「失言風波」平息不久後，馬雲近日又因為「催人生仔」的言論而遭到批評。 馬雲周五（10日）在杭州公司總部出席員工集體婚禮並擔當證婚人，為了鼓勵員工多生孩子，他現場語出驚人，希望員工不但工作上強調「996」的精神，生活上亦要「669」，即6天6次還要「久」。馬雲更稱，婚姻不是為了積累財富，不是為了買樓，不是為了買車，而是一起生孩子。

阿里巴巴102對夫妻舉行集體婚禮，馬雲現場證婚。（VCG）

綜合內媒報道，5月10日是一年一度的阿里日，馬雲當天為102對新婚員工送出祝福，同時鼓勵員工多生孩子和學會生活。

除了稱「婚姻是一起生孩子」外，馬雲還說，未來房子不值錢，孩子才是無價之寶，「永遠記住，所有的東西都可能是別人的，都可能是假的，只有孩子才是真正自己的東西，多生孩子吧！」他又指，未來孩子稀缺，大家應該抓緊時間生孩子，把這個投資投在孩子身上不會錯。

接下來，馬雲又說，「生活和工作要和諧，關鍵的KPI（績效）指標要硬；工作上我們強調996精神，生活上我們要669，甚麼叫669？6天，6次，關鍵要（久）。」

他還強調，「阿里巴巴要創造大批男神和女神，男神就是工作上有996的精神，生活上能完成669的硬指標；甚麼叫女神，女神就是能夠幫助並監督男生落實996與669的軟實力，都得要有。」

馬雲的言論隨即惹來網民猛烈抨擊，不少人網民認為，生孩子並不是婚姻的目的：

「9102年了（2019年了），怎麼還有結婚是為了生孩子的言論呢。」 「那女生難道是生育機器碼？我不覺得二人世界有甚麼問題啊？」 「婚姻應該是兩個相愛的人在一起，並不是為了生孩子。」 「結婚跟生孩子半點關係都沒有。丁克（不要孩子的家庭），同性戀都是有的呀。結婚只是希望跟自己想白首的人一起。」

馬雲在證婚現場說，未來房子不值錢，孩子才是無價之寶。（VCG）

也有網民對馬雲的「婚姻觀」表示支持，認為「婚姻是組建家庭，綁定兩個人，生孩子這部分很重要。其社會、法律意義遠大於愛情本身。」也有人說，「本來兩個人結合最大的顯示意義就是繁殖。」

至於馬雲「669」的言論，有網民認為阿里是要「突破邊界」來管員工的性生活，笑言是「上班996，下班669，周末ICU。」也有人抱怨說，「加班這麼多，哪裏有時間生孩子。」

（綜合報道）