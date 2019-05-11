【跨國高考移民】暨大華大聯招嚴審華僑考生　17人未通過資格審查

內地高考存在地區和戶籍差異，考生跨省移民現象早已普遍，但近年更興起跨國移民的考生群體，有不少以華僑、外籍考生等身份參加直属國務院僑辦的暨南大學、華僑大學聯合招生考試，其中出現一些不具資格卻申請參加考試的情況。 暨南大學招生辦網站周四（8日）發布公告稱，對弄虛作假和鑽政策空子的「高考移民」等行為嚴肅處理，根據兩校聯合招收港澳台、華僑、華人及其他外籍學生入學考試的規定，經上級部門核查報名資料、審查報名材料，17名考生未能通過資格審查，將不予參加考試。

上述公告的附件顯示，共有17名華僑考生未能通過審查資格，該公告中顯示了考生的准考證號和長居國，其中長居瓦努阿圖7人，長居美國、朝鮮、新西蘭各2人，長居韓國、澳洲、柬埔寨、阿聯酋各1人。

公告中還稱，為保證兩校聯招考試的公平、公正，對於弄虛作假和鑽政策空子的「高考移民」等行為將嚴肅處理。對於後期發現的，將取消其考試成績，以及錄取、入學資格。

17名華僑考生未通過資格審查。（暨南大學招生辦）

暨南大學素有「華僑最高學府」之稱，是中國目前境外生最多的大學之一。華僑大學則是中國首間以「華僑」命名的高等學府，考生主要集中在港澳台及海上絲綢之路沿線國家，其中培養澳門學生逾6000人，是擁有澳門在校生最多的內地高校之一。

兩間大學每年都有大量面向華僑考生的招生指標。華僑是指長居國外但未加入外籍的中國國民，包括已取得居住國永久居民身份者。近幾年，港澳台、華僑、華人及其他外籍學生，均可通過「兩校聯招」或「全國聯招」報考暨南大學或華僑大學。

兩校2018年的招生簡章要求，華僑學生應已取得外國長期或永久居留權，且最近4年內有在國外居住2年以上的記錄，但兩校均不接受持有菲律賓特別退休居住簽證和馬來西亞第二家園計劃的申請材料。

（綜合報道）