加勒比島國護照成內地移民「新寵」　業內人士：法律和經濟風險高

內地不少移民公司近年極力推銷加勒比島國「聖基茨和尼維斯」（下稱聖基茨）護照，宣稱可享有雙重國籍、避稅、轉移資產、免筆試就讀清華大學等諸多利好，且從申請到領取護照僅費時3個月至6個月。 惟有內媒諮詢業內人士和律師後，發現其實並沒有如此「着數」，反而存在不少法律和經濟上的風險，有機會令到申請者權益受損，甚至喪失中國國籍。

內地移民公司近年大舉兜售聖基茨護照，但被指存在不少風險。（網上圖片）

近日，江蘇金盛集團海外房產項目「加勒比．未來城」引起熱議，廣告文案宣稱購買位於聖基茨的房產後即可辦理該國國籍，並「保留國籍」、「不通知申請人母國」，還宣稱擁有聖基茨護照即享受英聯邦公民待遇，免簽158個國家和地區，更可「助力孩子免筆試上清華，集移民、教育、避稅、休閒於一體。」

該公司在微信發布的一篇文章更舉例一名客戶放棄移民英國，轉而投向聖基茨的懷抱，因為聖基茨是「眾所周知的避稅天堂」，「有錢人保障財產安全才是最重要的」。

避稅只因未與中國建交

據了解，聖基茨位於東加勒比海背風群島（Leeward Islands）北部，面積僅有267平方公里，自1983年獨立後即與台灣建立邦交，現時與中國沒有外交關係。移民顧問張小姐告訴內媒記者，中國國籍法不承認本國公民具有雙重國籍，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍。

但一名銷售人員透露，業主的聖基茨護照可擁有另一個姓名。他還強調，聖基茨護照最大的價值就在於兩國未建交，並不交換國籍和稅務資料，「一般很難查到，只要2本護照不同時拿出來就沒事」，而這亦是該房產項目的宣傳重點。不過他也坦承，一旦中國與聖基茨建交，這本護照的價值就會大打折扣。

聖基茨房產移民項目宣傳材料截圖。（網上圖片）

移民顧問：「免筆試上清華」不靠譜

至於教育方面，張小姐坦承如果孩子以聖基茨護照申請外國學校，除簽證以外並無優勢，是否通過仍要看孩子的成績和其他表現。若是以外國人身份到中國的國際學校就讀，亦將遭受諸多限制，而所謂「不用參加高考進入國內頂尖大學」甚至「免筆試上清華」，更是不靠譜的說法。

此外，有律師就直言，聖基茨當地沒有中國大使館，若在房產等問題上利益受損，甚至人身安全遭受威脅，或將無法獲得協助。業內人士又指，內地居民境內個人購買外匯不得用於境外置業，對於存在違規行為的個人，外匯管理機關將依法列入「關注名單」管理，並依法移送反洗錢調查，相關資料還將依法納入個人徵信記錄。

中國「紅通人員」疑藏匿聖基茨

事實上，官媒《新華社》在2017年4月27日曾報道中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室發布《關於部分外逃人員藏匿線索的公告》的消息，其中曝光22名外逃人員目前在海外可能藏匿的具體地址。該些外逃人員均為國際刑警組織中國國家中心局集中公布的「百名紅通（紅色通緝令）人員」，在被列出的6個國家中，聖基茨就是其中一個。

（紫牛新聞）