【華為風波】孟晚舟向員工致感謝信：你們的牽掛讓我讀到溫暖

華為副董事長孟晚舟上周三（8日）上庭，出席美國要求引渡的排期聆訊。 內地傳媒報道，孟晚舟在出席聆訊後一日（9日）向全體華為員工致信，稱感謝「華為人」的支持，讓她「讀到溫暖」、「感到力量」，「這份緊密且溫暖的聯接，如春風般美好。」

華為孟晚舟被捕：身穿黑裙的孟晚舟周三（8日）笑容滿面地離開寓所到法院出席聆訊。（路透社）

信件抬頭為「謝謝你們，我最親密的伙伴」，當中寫道，她在溫哥華的這段時間，雖然活動範圍僅在「方寸之間」，但心中的色彩和天地卻前所未有的豐富而廣闊，自己從未有機會如此緊密地與18.8萬華為人聯接在一起，「任何事情，都有美好的一面，這份緊密且溫暖的聯接，如春風般美好。」

孟晚舟稱，每次庭審結束，看到這麼多的華為人熬著時差，遠隔重洋，徹夜期待消息，令她「瞬間淚目！」華為人在這幾個月裡，一直默默地記掛著她的安危，持續不斷地在心聲社區上留言，表示祝福和加油，一種難以描述的感動總會從心底由然升起。還有不少已經離職的「華為兒女」，已經定居在溫哥華，每次庭審，都早早地去排隊入場，盡他們最大的努力支持她。

孟晚舟寫道，「你們的牽掛，讓我讀到溫暖；你們的支持，讓我感到力量；我相信，我走出的每一步，都有18.8萬華為兒女的陪伴。所以，無論眼下面對多大的困難和壓力，我的內心都能依然堅定。」而正是這種力量，「讓我們的手握得更緊，讓華為意志的堡壘更加堅強。」

信中結尾，孟晚舟謝謝每一位華為人的支持與關心，「讓我們一起加油！」