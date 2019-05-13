河南男子被指打傷妻子坐監15年　刑滿出獄兩年後終判無罪

53歲男子曹紅彬被指於2002年因為打傷了妻子而被判死，後經多次上訴改判有期徒期15年，並於2017年刑滿出獄。 但曹紅彬一直堅持未有傷人，出獄後繼續申訴，終在今日（13日）獲河南省禹州市法院宣判無罪。

曹紅彬過去接受傳媒訪問時指，自己當時是在救妻子。(資料圖片)

2002年4月20日凌晨，曹紅彬的妻子李玲（化名）被發現昏倒在地，下身赤裸，頭部受傷。經鑑定，李玲的身體重傷，精神傷殘達到重度二級。案發後，曹紅彬被鄢陵警方鎖定為疑犯。

2002年12月，許昌市中級法院作出一審判決，以故意傷害罪判處曹紅彬死刑，剝奪政治權利終身。一審法院認定：曹紅彬與姓丁的情人長期保持不正當關係，為達到與妻子離婚的目的，他深夜舉起石塊向熟睡的妻子頭部猛砸兩下，然後將其褲子脫下，偽造強姦、搶劫作案現場，之後才將妻子送往醫院救治。

曹紅彬刑滿出獄後，仍堅持上訴。(資料圖片)

曹紅彬不服，不斷上訴。17年來，此案陷入多級法院屢次發回重審：許昌中院先後作出2次判決、3次裁定，河南高院先後作出2次裁定，鄢陵縣法院作出1次判決。

曹紅彬後來改判為有期徒刑15年，剝奪政治權利5年。2017年4月20日，在看守所和監獄關押了15年的曹紅彬刑滿出獄。但他堅持自己沒有傷害妻子，出獄後繼續申訴，他以往接受傳媒採訪時曾經指，自己在被關柙時，遭到嚴刑逼供。

雖然在2012年5月，許昌市檢察院經過審查，認為此案的定罪存在重大疑問，建議法院重新審理；但去到2018年6月，許昌中院才正式將案件發回重審，當時曹文已刑滿獲釋。2019年4月，經指定管轄，此案在河南省禹州市法院開庭重審。法院今日重審認為，原判認定曹紅彬犯故意傷害罪的事實不清，證據不足，遂判決曹紅彬無罪。