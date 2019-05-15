中國拒90名巴基斯坦女性結婚簽證申請　駐巴使館：數量突增引警覺

多家巴基斯坦傳媒報道，中國駐巴基斯坦大使館近期拒絕90名巴基斯坦女性的結婚簽證申請。有使館官員表示，簽證申請數量近來突然增加，引起有關官員的警覺。

中國駐巴使館參贊趙立堅表示，中方拒絕90名巴基斯坦女性的結婚簽證申請。 （趙立堅 Twitter）

巴基斯坦《新聞報》（The News International）報道，今年（2019年）中巴跨國婚姻數量創紀錄增長，中國駐巴大使館至今已收到140份中國公民為巴基斯坦女性辦理結婚簽證的申請。

報道引述中國駐巴使館參贊趙立堅表示，申請數量突然增加引起有關官員的警覺，「在這方面，我們接觸了我們的巴基斯坦同行......我們只簽發50份簽證，並拒絕所有剩餘的申請。」另據《GEO News》報道，趙立堅表示，2018年共有142名巴基斯坦婦女在與中國公民結婚後申請此類簽證。即今年至今的申請數量已接近去年全年數字。

否認有中國人誘騙巴國女基督徒到中國賣淫

趙立堅否認「中巴所有跨國婚姻都是假婚姻」，他稱去年為巴基斯坦女性辦理婚姻簽證的中國公民，在提出申請前已完成所有的法律手續。此外，有幾宗巴基斯坦婦女被丈夫虐待的控訴，他們都已經處理。趙立堅還要求巴基斯坦政府重新審查對中國商人的入境簽證政策，因為巴基斯坦的一些婚介機構正在濫用這一簽證，巴方亦應該調查那些邀請冒牌商人來巴基斯坦尋找伴侶的機構。

此外，對於早前有報道指，中國商人通過虛假婚姻，將巴基斯坦年輕女性誘騙至中國賣淫，趙立堅指責傳媒報道捏造事實，散佈謠言，沒有證據來證實這一說法。