巴基斯坦酒店遇襲　韓媒：再次針對中國「一帶一路」

巴基斯坦俾路支省瓜達爾（Gwadar）一間酒店上周六（11日）遭遇恐怖份子襲擊，造成5死2傷。有韓國媒體認為，事件反映當地組織再次針對中國的「一帶一路」倡議。

事發位於巴基斯坦俾路支省瓜達爾的珍珠洲際酒店（The Pearl Continental Hotel）。當地報道指4名槍手闖進酒店發動襲擊。事件造成1名警衛死亡，兩名警衛受傷。4名槍手最終被擊斃。

分離組織「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）其後在社交網站上承認責任，聲稱目標是酒店的中國人及外國投資者，並揚言會發動更多襲擊。

韓國《朝鮮日報》報道指，瓜達爾是中國「一帶一路」項目要塞之一，珍珠洲際酒店則位於瓜達爾港口附近，由中巴合資興建。報道指，「俾路支解放軍」近年對中國的襲擊不斷升級，理由是中國剝削巴基斯坦的資源；襲擊是由於該組織反對「一帶一路」在當地的投資，認為對當地居民沒幫助。

「俾路支解放軍」2018年11月曾向中國駐卡拉奇領事館發動襲擊。當時有分析相信襲擊的原因，可能與「一帶一路」令巴國債台高築，以及不滿政府容許中國剝削當地資源有關。