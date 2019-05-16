陝西新規禁醫護人員帶熟人插隊　指其屬「腐敗行為」違者或被解僱

內地醫院的「專家號」（高水平醫生掛號）門診十分搶手，一般人或需要徹夜排隊，或需要從黃牛處「買號」才能求得。但如果有親戚朋友在醫院工作，往往可以靠關係讓他們幫忙「插隊」，甚至直接安排病房。 不過，陝西省近日出台新規，將醫護人員幫別人掛號、安排病房定義為「腐敗」，違者或會被醫院解僱。

陝西規定，醫護人員帶熟人插隊屬「腐敗行為」，違者或會被解僱。（示意圖／視覺中國）

陝西省衛健委近日發布一則《關於開展全省衛生健康行業亂象專項整治行動的通知》，當中提到，將開展為期1年的衛生健康行業亂象專項整治行動，包含打擊「醫鬧」事件和纏訪、鬧訪問題；整治「醫托」（醫療騙子）、「號販子」（黃牛）亂象；整治「微腐敗」、「醫腐敗」行為；查處亂收費、誘導消費和過度診療行為等九大重要任務。

其中，醫護人員幫親友掛號、安排病床等行為，被歸入「微腐敗」中，違者或會被醫院解僱。

醫生：各級領導可能會首先違反規定

值得一提的是，黑龍江、江西、廣東、福建、河北等省份今年較早前已出台規定，禁止醫護人員帶熟人插隊。比如黑龍江省，如果醫護人員帶人插隊，經查實將被警告處分，嚴重者更會被責令暫停執業。不過，將其定義為「腐敗行為」的，目前仍只有陝西省。

相關規定在內地醫療界引起不少爭議。有醫生直言，此事若真能在全國落地開展，是件好事，但從現實情況來看，即便落地執行，「腐敗行為」也會很難界定，如果舉報、執行是個問題，而且各級領導可能會首先違反規定，醫生反倒是不會。

（人民日報）