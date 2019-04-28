【羅生門】上海名醫因阻病人插隊遭鎖手銬帶走？　警方：傳言不實

上海仁濟醫院胸外科專家趙曉菁，上周三（24日）下午傳出因禁止病患插隊，在醫院診症室被警察摔倒在地，並鎖上手銬帶走調查。 事發後，趙曉菁向傳媒講述事發過程，亦有目擊者在網上還原經過，不過當地警方就發布通告否認患者插隊，並指出部分網傳言論不實。由於趙曉菁在業內有較高名望，事件在內地持續發酵，不少胸外科醫生都要求還原真相。

醫生遭警方摔倒在地，隨後鎖手銬帶走。（影片截圖）

事發後網上傳言指，涉事陳姓病婦及其韓姓丈夫要求插隊就診，趙曉菁醫生不同意，病患夫婦便滯留診症室不肯離去，雙方發生爭執後動手，病患方打電話叫來警察，警察到達現場後要求趙醫生接受調查，趙醫生稱還要繼續診症，警察就動手將趙醫生摔倒在地，並鎖上手銬帶走。

趙醫生事後離開警局，翌日照常在醫院為病人做手術。他表示，自己只是想把病人照顧好、診斷好、治療好，也是作為醫生唯一該做的事情，但當時病患與家屬不顧他與護士的嚴厲警告硬闖診症室，嚴重干擾了醫療秩序。他認為，自己強力把患者家屬推出門外，是醫務人員的正當行為，不應視作民事衝突裏的肢體衝突或互毆。

警方：病患衝突中受傷

上海警方則指出，病患的韓姓丈夫當時的確拒絕離開診症室，但強調病患沒有插隊，而是預約就診。警方認為，趙醫生將韓推出診室，雙方發生肢體衝突，造成韓肋骨骨折，所以口頭傳喚趙調查，但趙拒不配合，警方才使用手銬強制傳喚，符合法律規定。

另有網民自稱是事發時在診症室就診病患的女婿，並在網上詳述事件經過，稱涉事陳姓病婦確實有插隊，而且「並不是預約病人」，而是「臨時加號」的病患。趙醫生因考慮到他們是從外地趕來，同意其下午3點到醫院看病。殊不知病人太多而無法準時看病，陳姓病婦及其丈夫連續3次闖入診症室打斷診症，趙醫生才推他們出去。豈料有人用頭撞向診症室內的櫃子，接着躺在地上稱是趙醫生打他的頭部。

據悉，陳姓病婦及其韓姓丈夫則在事件後隱身，再也不肯亮相，事件仍有待進一步釐清。

（綜合報道）