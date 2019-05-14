台3歲兒尿床遭親父叉頸吊起摔地狂毆　死後被丟下路邊山谷

台灣白姓男子不滿3歲大的兒子尿床哭鬧，痛毆兒子、勒頸摔地，發現兒子死亡，直接棄屍山區垃圾堆。 基隆地檢署依家暴傷害致死、遺棄屍體罪嫌起訴，基隆地院判9年6月徒刑。高等法院今（14日）行辯論，但白卻沒有現身。檢察官認為白犯行惡劣，尤其最近包括虐童致死等法律修正，都顯示民眾無法忍受兒虐情事，而白竟對自己的兒子下殺手，建請合議庭加重其刑。 律師表示，白可能是因工作忙碌，忘了出庭。

38歲的白曾因毒品案入獄，妻子在生下男童後也入獄。白出獄後和妻子離婚，妻子帶女兒回娘家住；白接回兒子和新女友在基隆租屋生活，常因經濟壓力大，心情不好。8年前某晚，發現兒子尿床又不斷哭鬧，憤而狠揍兒子腹部，再高舉勒住兒子頸部、還重摔在地；女友見狀勸阻，他還要求兒子「原地踏步、報數」。男童聽話照做卻突然昏倒，女友要求她送兒子就醫，反遭痛打。

隔天下午4時許，白發現兒子已無呼吸心跳，擔心遭查緝，直接用棉被包裹兒子屍體，騎車載至山區產業道路，拋下近二層樓高的山坡。白棄屍後居無定所，2016年5月因毒品通緝在台北落網。

白發現兒子已無呼吸心跳，擔心遭查緝，直接用棉被包裹兒子屍體，騎車載至山區產業道路棄屍。（聯合新聞網提供）

新北市政府5年前發現男童屆齡入學，卻沒有入學紀錄，函請警方深入協尋，發覺男童失蹤多年，恐遭受不測，警方報請基隆地檢署指揮偵辦。警方在他落網後借訊，白直接表示知道員警來意；員警問小孩去向，他冷冷地說「兒子死了」，坦承施虐致死，供出棄屍地點，但在製作筆錄時，一度掩面痛哭，稱是失手打死兒子，還說：「我很想要兒子託夢給我，但一直等不到」。

白的父親得知孫子死訊，難過地痛哭失聲，不斷搥打白男喊，「還我孫子！」。檢警曾找挖土機至棄屍現場開挖三次，未發現男童骸骨或棉被等證物；警方指出，棄屍多年，歷經颱風土石滑動，現場有許多垃圾，地貌完全不同。

高院今開庭時，白未現身，律師辯護他有愛子之心，否則不會在出獄後就接回小孩「續天倫之樂」。律師說，白因工作不順，同居人又反映小孩哭鬧尿床，他情緒崩潰之下才打小孩，這與虐童有區別，請法官依刑法59條「憫恕」他的犯行，判5年就好。

檢察官駁斥，警察掌握到相關證據，白才承認殺子，根本不能算是自首，本件無情輕法重之處；白是毒品累犯，這孩子從出生起就沒被好好照顧，爸爸媽媽都吸毒，建請合議庭加重其刑。

高院定5月30日宣判。死者的姊姊因母親已死亡，目前由外婆照顧，審判長也很關心女童的照養問題。

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