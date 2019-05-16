江蘇15歲少年姦7歲女童再將其從25樓推下摔死　判監15年　

2017年，江蘇年僅15歲的少年強姦了一名7歲女童，事後更擔心醜行被揭露，將女童從25樓推下來致其慘死。 法院去年底指少年未滿16歲屬未成年犯罪，加上其他減刑因素，最終決定將被告判監15年。

常小峰強姦女童後，再將她從25樓的窗台推下去，殺人滅口。(網上圖片)

2017年12月16日上午11時許，一個僅穿內衣褲的小女孩小倩被發現暴屍在一個屋苑的一樓平台，民警初步認定女孩是被強姦後高空墜樓摔死的。

通過DNA及指紋比對，警方確定該大廈29樓的常小峰為疑犯，並對其刑事拘留，常小峰一開始矢口否認，後來交代了強姦小倩後將其從25樓推下的犯罪過程。案發時，常小峰是初中二年級學生，年僅15歲。常小峰交代，上初中後進入青春期，對男女之間的事情很感興趣，但又不敢跟女同學交往，在屋苑附近遇見小倩，感覺她挺漂亮就跟她搭話，當天就有強姦她的念頭。

案發當日，常小峰先致電小倩，邀請她到家中玩，隨後把小倩的雙眼蒙起，再將她強姦。常小峰交代因為知道強姦會被槍斃，所以「不能讓人知道，完了就想弄死她」，於是連同小倩的衣服抱起她，並走到25樓一家沒裝修的房子裏，把她搬坐到廚房窗台上，解開綁她的繩子和膠帶，將她推下去摔死在一樓平台，常小峰之後又回到家裏清理案發現場。

常小峰目前在江蘇省第一少管所服刑。（網上圖片）

兇手父母一度以兒子智力有問題抗辯

被捕後，常小峰的父母都認為兒子行凶是因為腦子有問題。常小峰的班主任亦證實常小峰平時跟同學說話比較生硬，容易衝動，發生矛盾時愛動手打人，一個學期打了三次架。但常州市德安醫院司法鑑定結果顯示，常小峰雖然智能較常人低，但不影響他作為正常人所應承擔的法律責任。

2018年12月10日上午，常州市中級法院開庭宣判。判決書指鑑於被告人犯罪時已滿14周歲未滿16周歲，屬未成年人犯罪，被捕後能如實供述罪行，認罪態度較好，其家屬積極賠償被害人等，依法可減輕處罰；被告人犯強姦罪，判處有期徒刑7年；犯故意殺人罪，判處有期徒刑9年；決定執行有期徒刑15年。常小峰決定不上訴，2019年1月4日，被押送至江蘇省第一少管所服刑。

（鳳凰網）