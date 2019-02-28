涉多起案件曾強姦76歲老婦致死　湖南漢判死緩限制減刑

湖南嘉禾縣男子李金標曾來在當地犯案多起，包括猥褻、搶劫等，還曾強姦同村76歲老人並致其死亡。2010年案發後他逃往緬甸，此後被捕歸國。 湖南郴州市中院和湖南省高院，均判處李金標死刑。2018年10月，最高法認為此案部分事實不清、證據不足，遂作出裁定不予核准死刑判決，發回湖南省高院重審。 日前，湖南省高院的終審判決書顯示，法院認定李金標犯強姦罪和搶劫罪，決定執行死刑，緩期二年執行，並對其限制減刑。

李金標逃亡緬甸，最終還是被捕。（網絡圖片）

1965年出生的李金標，是郴州市嘉禾縣盤江鄉李家村人。2010年2月26日，同村一名76歲婦女文某被發現被扼死於床上，其生前遭遇強暴。嘉禾縣公安局經過偵查，將李金標列為嫌犯。當年12月，民警在緬甸境內將逃竄至此的李金標抓獲。

2011年初，嘉禾縣警方介紹，自2000年至2010年的10年間，李金標對婦女實施強姦、搶劫、猥褻等行為，先後犯案15起。不過，郴州市檢察院僅起訴了其中6起。

外界懷疑無頭案被「栽贓」給嫌犯

2012年5月，郴州市中級法院作出一審判決，認定李金標強姦、搶劫、強制猥褻婦女多人，其中致一人死亡，共作案5起。

2013年11月，湖南省高院作出二審判決，認定李金標作案2起，除文某案件外，還曾搶劫另一村民劉某。法院決定對李金標執行死刑。

警方此前查明他作案15起，但二審法院僅認定其中2起。外界因此質疑，有一些無頭案被「栽贓」給李金標。

二審判決近五年後，2018年10月26日，覆核此案的最高人民法院認為，二審判決認定的李金標強姦、搶劫被害人文某的部分事實不清、證據不足，遂作出裁定不予核准死刑，撤銷湖南高院的二審判決，發回該院重新審判。

湖南省高院的此次重審，認定了李金標2起犯罪事實：強姦、搶劫並致死被害人文某，以及搶劫被害人劉某。

法院最終作出終審判決，以強姦罪判處李金標死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；以搶劫罪判處其有期徒刑三年，並處罰金二萬元人民幣；決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處罰金二萬元。

此外，此次重審還判決：「對上訴人李金標限制減刑」。

（澎湃新聞）