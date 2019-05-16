福建女撞破男友出軌後狂飲酒喪命　家屬起訴男方獲賠11萬

福建一名女子撞破男友「一腳踏兩船」，生氣下在其家中連喝五六杯米酒，不料因酒精過量死亡。女子的家屬事後向男方提出起訴，最終獲法院判賠11萬（人民幣，下同）。

福建女子撞破男友出軌後，狂喝五六杯米酒，最終因酒精過量喪命。（示意圖／視覺中國）

2017年1月，家住福建廈門的阿娟（化名）和阿偉（化名）相識並確定為男女朋友關係。時至今年2月13日，阿娟前往阿偉住處時，卻見到他的另一名女友。阿娟心灰意冷離開，並要求阿偉作出選擇。當晚，酒後的阿娟再次來到阿偉住處，又撞見兩人在一起，便拿起阿偉家中的自釀米酒，一口氣喝下五六杯，邊哭邊鬧。

不一會兒，阿娟就躺在地上睡著。次日10時許，阿偉醒來時發現阿娟手腳冰涼。經警察、救護員到現場確認，阿娟因酒精過量死亡。

家屬認為男方應承擔至少三成責任

事後，阿娟母親及其家屬向思明法院起訴阿偉，索賠30萬餘元。他們認為，阿娟和阿偉因感情糾紛發生口角，阿娟喝酒時阿偉本應勸導，酒後更應盡照顧義務。但阿偉置之不理，任其躺在冰冷的地板上才導致悲劇發生，至少應承擔30%的責任。

阿偉則辯稱，案件實際是由阿娟主動喝酒引發的，其應自行承擔相應後果，而且他未邀請、也並未與阿娟共同喝酒，更在阿娟飲酒時後，作出規勸和照顧。他又指，阿娟當晚徹夜未歸，家屬也沒有關心，未盡到照顧義務。

法院：男方疏於看護 錯過送醫搶救時機

思明法院審理認為，阿娟作為成年人，未能適當控制因感情問題產生的不良情緒，過量飲酒導致酒精中毒死亡，應對後果承擔大部分責任。但阿偉明知阿娟來之前已經飲酒，對阿娟酒後狀況負有及時照顧與看護的義務，卻在其酒後疏於看護，錯過及時發現、及時送醫搶救的可能時機。

法院又認為，雙方為男女關係，平時晚上不是在男方家中就是在女方家中過夜，不能苛求家屬。

最終，思明法院判決，阿偉承擔10%責任，賠償家屬11萬餘元，其中含1萬元精神損害撫慰金。