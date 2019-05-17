【逃犯條例】逾百名人大政協抵中聯辦　前人大亦赴會

中聯辦今日（17日）接見港區全國人大代表和全國政協委員，預料提出要求支持修訂《逃犯條例》。 會面前，民陣在中聯辦外示威，要求撤回修例，同一時間，人大代表和政協委員抵達，當中亦見港區人大前代表身影，包括自由黨榮譽主席劉健儀。

民陣兩點十分先在西區警署出發遊行，一行幾十人拉起橫額，高呼「立即撤回送中條例」和「人大政協不代表我」。（梁鵬威攝）

民陣兩點十分先在西區警署出發遊行，一行幾十人由社民連梁國雄、民陣召集人岑子杰和副召集人陳皓桓帶頭，他們拉起橫額，高呼「立即撤回送中條例」和「人大政協不代表我」。

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抵達中聯辦後，示威者駐守入口兩旁，趁港區全國人大代表和全國政協委員進入中聯辦期間，高呼「賣港賊」。會面三點舉行，出席的人大代表包括吳亮星、霍震寰、張俊勇、黃玉山、陳曉峰、林龍安、洪為民等，政協委員就有常委胡定旭、陳馮富珍、委員陳清霞、林大輝、黃英豪、鄧竟成、凌友詩等。除了現任代表和委員，亦見已卸任的人大代表和政協常委，包括前全國人大常委范徐麗泰、人大代表劉健儀。

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民陣副召集人陳皓桓批評，中聯辦嘗試交硬任務給人大代表和政協，要求他們支持修例，做法離譜，干預香港內部事務，他透露，未來或再有反修例遊行，希望更多市民參與，向政府施壓。